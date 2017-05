Ex fiscal general: Contactos de asesor de Trump con Rusia bordeaban el delito

Washington, 16 may (EFE).- Los contactos de Michael Flynn, el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, con Rusia eran constitutivos de delito y lo exponían a la extorsión de Moscú, según aseguró en una entrevista emitida hoy por CNN la ex fiscal general adjunta Sally Yates.

Yates, que había asumido la jefatura del Departamento de Justicia de manera interina con la toma de posesión de Donald Trump como presidente, el pasado 20 de enero pasado, aseguró que al mentir Flynn al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, sobre sus contactos con Rusia "había implicaciones penales por su conducta".

Flynn fue obligado a dimitir en menos de un mes desde la toma de posesión de Trump por haber mentido al vicepresidente sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kislyak.

Yates reiteró que avisó en varias ocasiones a la Casa Blanca sobre el riesgo de ilegalidad que constituía la relación de Flynn con Rusia, donde llegó a viajar invitado por el canal RT para participar en un evento con el presidente ruso, Vládimir Putin.

La ex fiscal general adjunta, despedida por Trump por negarse a defender su veto migratorio, dijo que Flynn "estaba seriamente comprometido y los rusos tenían influencia real sobre él".

Yates aseguró que esperaba que la Casa Blanca despidiera a Flynn inmediatamente tras mostrar que estaba expuesto a extorsión por parte de los rusos, algo que no sucedió, al tiempo que dijo que no entendió por qué la Casa Blanca forzó su salida finalmente por un problema de "confianza" y no de posible ilegalidad en su comportamiento.

Flynn es uno de las personas cercanas a Trump que está siendo investigada por haber mantenido contactos con representantes del Kremlin, que intentó influir en las elecciones de 2016 para inclinar la balanza en contra de la demócrata Hillary Clinton.