Erice: "Al Oviedo se viene para ascender al equipo a Primera"

Oviedo, 16 may (EFE).- El capitán del Real Oviedo, Jon Erice, ha admitido hoy que si el equipo no logra plaza para la promoción la temporada acabaría de una manera "triste y lamentable" tras tantas oportunidades de reengancharse, y porque "al Oviedo se viene a ascender el equipo".

Erice ha hablado claro sobre la situación del conjunto azul, quien, pese a sumar sólo 5 de los últimos 21 puntos, sigue teniendo a tan sólo dos los puestos de playoff.

"Esto será un proyecto a medio o largo plazo, pero uno no sería honesto si se va por las ramas: si estás en el Oviedo es para ascender al equipo. Con las oportunidades que se nos están dando sería lamentable no entrar en playoff, hemos estado mucho tiempo en esas posiciones y no queremos que se nos vaya ahora", ha comentado el mediocentro, de lo más crítico con la situación.

Erice ha confesado sentirse "molesto" por ver al equipo en la situación del año pasado, temporada en la que se quedó fuera de playoff en las últimas jornadas, y ha señalado que sólo piensa en que llegue ya el sábado para enfrentarse al Real Zaragoza y cambiar las sensaciones por "resultados".

"Es fútbol profesional, te juegas todo y solo cuenta el resultado, no vives de sensaciones. El equipo debe volver a ganar y dar un golpe de autoridad en el Tartiere. Es un momento clave para nosotros, nos jugamos algo demasiado importante como para no echar el resto", ha explicado el propio Erice.

Para el jugador carbayón no hay una "receta" que resuelva la situación, pero defiende que la solución pasa por la "cabeza" de cada jugador, y aboga por dar el "máximo" en un tramo final de Liga en el que ya no vale de nada hablar, sino que hay que "demostrar" en el campo.

"El ánimo está tocado tras el empate de Tarragona, en la primera parte pudimos meter cuatro y en la segunda nos metimos atrás y pudimos haberlo perdido. Sobra hablar, no hay tiempo para lamentarse, el sábado tenemos un partido imprescindible y sabemos lo que nos estamos jugando", ha comentado el centrocampista, consciente de la importancia del choque ante el Zaragoza.

Erice ha destacado que el Zaragoza es uno de los equipos más parecidos al Oviedo en cuanto a "exigencia", y aboga por "imponerse" al conjunto maño mostrándose más "contundente" que contra el Nástic, ya que el equipo no juega bien "lejos de la portería contraria".

"Se van a ver dos equipos tensionados al máximo, pero esos tres puntos tienen que ser nuestros, porque si no, no nos habremos merecido estar arriba. No valen medias tintas, la afición nos apoyan pero somos nosotros los que tenemos que darles para que se vengan arriba y nos empujen tras esta mala racha", ha concluido el jugador, consciente de que los rivales no van a fallar "siempre".

Los azules, que han vuelto hoy al trabajo en las instalaciones de El Requexón, entrenarán toda la semana a puerta abierta a excepción del viernes, jornada en la que el cuerpo técnico dará los últimos retoques a la estrategia antes de la visita del Real Zaragoza al Carlos Tartiere (sábado, 21.00 horas).