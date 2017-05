Empresario reconoce en el juicio del caso Emarsa el reparto de comisiones

València, 16 may (EFE).- El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, procesado junto a otras 23 personas en el caso Emarsa por el saqueo de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (València), ha afirmado hoy ante el tribunal que jamás pisó estas instalaciones y que su función era solo "facturar y repartir comisiones".

En la octava sesión del juicio por el desvío de más de 20 millones de euros de Emarsa, que se celebra en la Audiencia de Valencia, Roca, el único de los procesados que está en prisión provisional, ha asegurado que fue un empresario llamado Joan Borrás, sobre el que no pesa ninguna acusación, quien le propuso sobrefacturar por la gestión de los lodos de la depuradora.

"Mi función principal era pagar lo acordado. Solo estuve una vez en la depuradora de Pinedo y ni me bajé del coche, ni la pisé. Nadie me dijo que Emarsa fuese una empresa pública, yo pensaba que era privada", ha agregado.

Aunque pagaba comisiones por la facturación de lodos desde 2005, Roca ha afirmado desconocer quiénes se repartían estas comisiones, y ha explicado que fue a partir de 2007 cuando las entregas en efectivo fueron sustituidas por tarjetas bancarias, cuando supo las proporciones del reparto.

"En este momento es cuando me tienen que empezar a decir cómo se reparte el dinero, hasta entonces no lo sabía. Era el siguiente eslabón de la cadena el que lo sabía, Sena, pero ellos no querían que yo lo supiese".

"Sena me dice cómo lo tengo que repartir en cuántas cuentas, en qué proporción, pero a mí no me importaba cómo se llamasen", ha explicado.

"Había cuatro cuentas principales, no me dijo quiénes eran, que se llevaban tres euros por tonelada, desde el primer hasta el último día, lloviese o no, hubiese más o menos lodos, eran sagrados. El resto recibían menos", en referencia a Enrique Arnal, Joan Borrás, Adolfo Polo y José Luis Sena.

Roca, que se enfrenta a una petición de condena de ocho años por malversación y falsedad, ha explicado que, una vez recibía el dinero de Emarsa, José Luis Sena le avisaba y él, en menos de 24 horas, "monetizaba" el pago y procedía a su reparto, quedándose con el exceso de IVA por facturar al 16 % en lugar de al 7 %.

En 2009, cuando dejaron de lado el sistema de las tarjetas de crédito porque "dejó de trabajar para Borrás", se buscó de nuevo "un medio de pago en metálico", bien mediante viajes de Roca a València, bien con desplazamientos de Adolfo Polo o Enrique Arnal a Cataluña, en la frontera con Francia.

En los últimos meses del fraude, Roca ha reconocido que llegó incluso a cobrar "royalties" por un sistema de secado solar de lodos que "nunca ha visto" y que desconocía por completo.

Una vez concluido el interrogatorio de la fiscal, Roca se ha acogido a su derecho a no responder las preguntas de otros letrados, excepto las formuladas por su abogado.

Pese a que no ha podido preguntar, la letrada de la Emshi ha llamado la atención sobre el hecho de que Roca no haya citado expresamente a Enrique Crespo, Esteban Cuesta, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer como los principales perceptores de las comisiones que repartía, como sí explicó en fase de instrucción.

"Si hubiese conocido a estos señores hubiera intentando mejorar mi margen comercial, evidentemente no les conocía", ha asegurado hoy.

Sobre la supuesta implicación de Borrás en los hechos tras las declaraciones de Roca, fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que a la conclusión de este juicio se replanteará la posibilidad de abrir una nueva causa contra él.