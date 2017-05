En elecciones a presidencia Eibar no habrá confidencialidad de voto

Eibar 16 may .- En las elecciones al consejo de administración y a la presidencia del Eibar, que tendrán lugar el jueves 1 de junio, no habrá confidencialidad de voto, por lo que se conocerá a quien eligen los accionistas del club guipuzcoano de Primera División.

Una de las tres candidaturas que se presentan a los primeros comicios de la historia de la entidad eibarresa, la que encabeza Germán Albistegui, actual consejero, ha criticado hoy martes este tema -en un correo electrónico enviado a los medios de comunicación-, al igual que otros aspectos que había consensuado antes de que comenzara la campaña electoral con la 'plancha' de Amaia Gorostiza, presidenta del Eibar.

El club ha enviado a los accionistas una tarjeta (la tarjeta de asistencia, delegación y voto) en la que figuran los datos de cada accionista (nombre y dos apellidos, número de DNI, y número de acciones que poseen).

Esa papeleta es la que el accionista debe llevar a la junta general extraordinaria de accionistas del 1 de junio del Frontón Astelena, en la ciudad eibarresa, y en la que elegirá a un máximo de 13 candidatos, sean todos de la misma 'plancha' o de varias candidaturas. Y es que será posible escoger tanto una 'plancha' entera con 13 candidatos; o seleccionar a 13 personas individuales aunque sean de candidaturas diferentes (como ocurre en las elecciones al Senado estatal en la que hay que marcar una 'x' en la casilla de las personas elegidas).

Los miembros del accionariado de la sociedad anónima deportiva azulgrana que no quieran o no puedan acudir a los comicios del 1 de junio, podrían delegar su voto en otra persona (aunque no sea accionista). Para lo cual habría que llevar al Frontón Astelena la papeleta que los accionistas han recibido en su domicilio, teniendo que rellenarse los datos tanto del accionista, quien debe firmar la tarjeta de delegación de voto y dar una fotocopia de su DNI a su representante, como de la persona que va a acudir a la junta general, quien deberá presentar su DNI o pasaporte y también firmar en la papeleta.

La candidatura de Germán Albistegui ha denunciado hoy que no se va a poder ejercer el derecho al voto sin identificarse, porque en la papeleta de voto aparecen todos los datos del accionista votante.

"Para identificar al accionista con su número correspondiente de acciones se acordó que la papeleta de voto tuviese un código de barras. Pero en ningún caso que también figurase el nombre y apellidos del accionista, ya que, de esta manera, es imposible garantizar la confidencialidad del voto, que es lo mínimo en cualquier proceso democrático", ha criticado la 'plancha' de Germán Albistegui.

Esta misma candidatura de Albistegui también ha censurado a la de Amaia Gorostiza por "la utilización que realiza la candidatura denominada 'Sigamos' de los recursos del club y resortes del poder. Además, lamentamos la falta de neutralidad de la dirección del club en este proceso electoral".

También ha criticado que a pesar de que se había acordado en el pacto previo a los comicios que habría un único envío a los domicilios de los accionistas con las instrucciones para votar, la tarjeta de voto, y un folleto informativo de las tres 'planchas', los componentes del accionariado han recibido publicidad con todo el programa electoral de la candidatura de Amaia Gorostiza.

Por último, ha denunciado otro error. "En las instrucciones recibidas por los accionistas, en el apartado primero 'Contenido del sobre', se señala 'sobre prefranqueado para la emisión de voto por correo', lo que es contrario a los estatutos del club, que -desgraciadamente- no contemplan la posibilidad de voto por correo. Esta designación lleva a engaño al accionista, cuya actuación es la esperada: rellena la tarjeta de voto, la introduce en el sobre, y la envía por correo. Esto está provocando la nulidad de todos los votos enviados sin explicitar quién es designado como su representante en la junta general".

"Las dos primeras circunstancias (en referencia a la publicidad extra enviada a los accionistas y a la imposibilidad de confidencialidad de voto) suponen" -a juicio de la candidatura de Germán Albístegui- "un incumplimiento de los acuerdos alcanzados, que quiebra la confianza y la transparencia que debe presidir este tipo de procesos electorales en el Eibar. La tercera (la confusión porque es imposible votar por correo) implica una situación de inseguridad jurídica para la masa accionarial, cuyas consecuencias estamos tratando de evaluar con nuestro equipo legal".