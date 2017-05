Doncic: "Lo más importante es ser duros en defensa"

Madrid, 16 may (EFE).- Luka Doncic, jugador esloveno del Real Madrid, va a vivir su primera Final a Cuatro con 18 años siendo un jugador importante para su equipo, una final en la que, avisa, "lo más importante es ser duros en defensa".

"No estoy nervioso. Es un sueño hecho realidad, estoy muy contento de poder jugar esta Final Four. La anterior que vi es la de Madrid, que ganamos tanto en júnior como los mayores, y fue una experiencia muy bonita. Ahora, que tengo la oportunidad de ganarla con los mayores, es un sueño", dijo Doncic.

La joven estrella del Real Madrid demostró tener los pies en el suelo.

"Jugando muy bien durante toda la temporada hemos quedado primeros en la fase regular, pero no hemos ganado nada todavía porque otros tres equipos también van a jugar la Final Four. Vamos a ir a por todas", indicó.

Sobre los consejos de sus compañeros, Doncic siempre se muestra agradecido.

"Muchos jugadores siempre me dan consejos. Estamos muy unidos como equipo y estamos concentrados en trabajar para estar a tope en esta Final Four", zanjó Doncic.

Muchos ojos de la NBA estarán fijados en Doncic.

"Lo más importante es disfrutar del baloncesto. Lo personal es lo segundo, lo primero es que gane el equipo y luego llega lo otro", confirmó.

El ambiente de Estambul puede afectar a muchos jugadores.

"Tienen un publico increíble, uno de los mejores, pero es una motivación más para nosotros. A cualquier jugador le gusta más jugar en casa ante su afición, pero a otros les gusta jugar fuera, aunque cuando metes una canasta importante y todo el pabellón se cae es una alegría inmensa", explicó.

En el Fenerbahce, Bobby Dixon no llega al 1.80 metros, una oportunidad para un base de más de dos metros.

"Dixon es un base más pequeño de lo normal y puedo tener ventaja ahí. Ya veremos", comentó Doncic.

Sobre si había hecho alguna promesa caso de ganar, Doncic se mostró cauto.

"No, pero hace tiempo hablamos de que me iba a cortar el pelo, pero no creo que lo haga", apuntó jovial.

"Lo más importante es estar duro atrás, eso es lo que te da energía en el ataque", finalizó Luka Doncic.