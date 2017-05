Blanco: "El COI tomó la decisión que debía con Rusia para los Juegos de Río"

Madrid, 16 may (EFE).- Alejandro Blanco, que el próximo día 31 de mayo será reelegido para un cuarto mandato al frente del Comité Olímpico Español (COE), considera que el COI "tomó la solución que había que tomar" respecto a la participación de Rusia en los Juegos de Río, pese a que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) planteó su exclusión.

"Lo defiendo hasta el final. No podemos generalizar. Los informes de las federaciones internacionales dicen dónde hay caso y dónde no. Es bueno que si hay problemas se pongan encima de la mesa y se solucionen. La palabra independencia no siempre se utiliza con toda la razón. La AMA claro que tiene que ser independiente, pero independientes tenemos que ser todos, cada uno respetando el campo de actuación de los demás", dijo Blanco a EFE.

El responsable del COE se expresó así en vísperas de las reuniones que el Comité Ejecutivo y el Consejo de Fundación de la AMA celebrarán mañana y pasado en Quebec, donde las diferencias de criterio entre ambas partes por el caso de Rusia pueden ser de nuevo objeto de debate, así como la revisión de todos los récords de atletismo, según la propuesta de la Asociación Europea (AEA).

"El pasado, pasado es. Excepto en los casos en que se demuestre que hay un dopaje, no podemos generalizar. Cometeríamos injusticias y el deporte lo que busca es ser justo. A lo largo de toda la historia ha habido muchos más deportistas limpios que dopados, cuyo índice no llega al 2%. Anular todo a partir de una determinada fecha es una forma de hacer justicia por la que claman algunos y con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo", comentó.

Este miércoles en Quebec el Comité Ejecutivo de la AMA ultimará la cita de su Consejo de Fundación, órgano supremo de decisión de ésta, compuesto a partes iguales por representantes del movimiento olímpico y los gobiernos.

El Consejo elegirá la ciudad que acogerá la Conferencia Mundial de 2019 y revisará aspectos relacionados con el cumplimiento, la gobernanza y el proceso de acreditación de laboratorios.

Ginebra (Suiza), Katowice (Polonia) y Muscat (Omán) son las tres ciudades que mostraron su interés por albergar la conferencia, que será la quinta después de las desarrolladas en Lausana (1999), Copenhague (2003), Madrid (2007) y Johannesburgo (2013).

El británico Craig Reedie, presidente de la AMA presidirá la reunión, en la que el director general de ésta, el suizo Olivier Niggli, expondrá un informe actualizado sobre el desarrollo de las recomendaciones hechas tras la última reunión del Consejo el pasado mes de noviembre.

Los informes de los responsables de diversos comités de la AMA, como el de atletas, el de cumplimiento, el de medicina e investigación y el de educación también forman parte del orden del día de la sesión del Consejo el jueves 18.