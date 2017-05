Blanco: De la mano de CSD podemos hacer una ley mejor para el deporte español

Madrid, 16 may (EFE).- Alejandro Blanco, que el 31 de mayo será reelegido para un cuarto mandato al frente del Comité Olímpico Español (COE), afronta esta etapa con la satisfacción de contar con el respaldo total de federaciones y de deportistas y con la ilusión de trabajar "de la mano del CSD" para hacer una nueva y mejor Ley del Deporte.

Convencido de que España es el primer país del mundo en resultados en función del dinero invertido en el deporte, Blanco (Orense, 1950) cree que las federaciones nacionales tienen el sistema "más representativo posible" de elegir a sus presidentes.

Si de algo se siente orgulloso es de la asistencia que el COE presta a los deportistas que tienen dificultades personales. "Esas ayudas que das y que nadie sabe", dijo en una entrevista con Efe.

Pregunta (P): ¿Qué objetivos se marca para su cuarto mandato?

Respuesta (R): Para mí es muy importante llegar al cuarto periodo y haber tenido al aval de todas las federaciones olímpicas, 35 de 35, y la mayoría de las no olímpicas. Y agradezco de corazón el apoyo que me han dado las asociaciones de deportistas públicamente, cosa que no habían hecho nunca. Después de 12 años contar con este respaldo significa para mí lo máximo, mucho más que salir luego elegido el día 31.

Desde que llegué a esta casa, voy día a día. Me comprometí a que este sería mi último periodo. Hemos recorrido mucho camino pero queda por hacer, ampliar las zonas a las que puede llegar el COE.

Tenemos un proyecto muy importante, en el que estamos todos implicados, la reforma de la Ley del Deporte. Varias comisiones están haciendo un trabajo extraordinario, hemos hablado con el CSD y vamos a estudiarlo en un congreso. El deporte tiene que explicar lo que siente, lo que piensa y lo que cree que es lo mejor para el futuro. Hay que adaptar la Ley del Deporte de 1990 al país. La España de 1990 tiene muy poco que ver con la de 2017. Es fundamental, por ejemplo, cómo ensamblar las federaciones autonómicas en las españolas, como adecuar la Ley en los temas electorales y reglamentarios. Hay pasos que tenemos que dar de la mano del CSD. Todos juntos podemos hacer una ley mejor para el presente y el futuro del deporte español.

P: ¿Por qué ha dicho ya que será su último mandato?

R: Para mí está bien decir desde ahora que me voy al final del mandato. No debo pensar en lo que otros piensen que hemos hecho, sino en lo que me llevo conmigo. Sigo durmiendo tres horas y media, trabajando 15 o 16 y manteniendo la ilusión por seguir. Creo que le hemos pegado un gran impulso al deporte español, estoy contento, espero que la gente esté contenta, hasta ahora me lo están demostrando con los apoyos. Me siento orgulloso del día a día. Y si tengo que estar satisfecho de algo es de lo que he hecho y nadie sabe, de esas ayudas que das y nadie conoce. Pero el deportista sabe que tu estás ahí, son las cosas que no se publican.

P: ¿Está especialmente orgulloso de algo después de doce años?

R: Hay deportistas que tienen historias muy complicadas. Me acuerdo por ejemplo de Lucas Eguibar. Antes que el deportista está la persona, con problemas, historias, vivencias. Pero de las historias duras salen deportistas extraordinarios. Hay gente que llega a la alta competición muy bien porque su vida ha sido fácil, pero otros han tenido que saltar muchos obstáculos y ahí es donde debemos ayudarles. Para competir, el deportista ya compite solo.

P: ¿Qué perspectivas ve para España en las siguientes ediciones de Juegos?

R. Preparando Tokio 2020 estamos desde antes de Río. Una de las claves del éxito del deporte español es que las federaciones trabajan a corto, medio y largo plazo. Todo el mundo está en la dinámica de las competiciones importantes, ya está habiendo campeonatos de Europa, luego llegarán los del mundo, es un barco que no para y que nos llevará a 2020.

El nuevo Plan ADO está firmado y la respuesta de las empresas nos permite ser optimistas. Estamos muy bien. No puedo decir la fecha exacta del compromiso con las empresas porque estamos cerrando todo en este momento.

A PyeongChang 2018 creo que vamos llevar un equipo con muchas posibilidades de medalla. Javier Fernández está muy consolidado, espero que lo que pasó en el Mundial (fuera del podio) sea para él un revulsivo, porque es un fuera de serie. También creo en Lucas Eguibar y Regino Hernández y no quiero dejar atrás a Queralt Castellet, que merece tener un gran resultado por su dedicación y su calidad. Hay mucha gente con posibilidades de medalla.

P: ¿Cree que han salido los resultados que cabía esperar pese a la reducción del 50% del dinero público a las federaciones?

R: Cuando cogemos el medallero y vemos los países que están delante, hay que preguntarse cuál es su inversión y qué resultados sacan. Si haces el cociente entre resultados e inversión, España es el primer país del mundo sin duda.

Ha aparecido dinero que antes no estaba, de las familias, de los gobiernos autonómicos, de clubes, de programas como Podium o la UCAM, de la televisión por los derechos del fútbol. Se ha creado una sinergia de ayudas a todo el mundo, porque las federaciones españolas, al tener menos, lo han dedicado a la alta competición.

P: Después de Río las federaciones han celebrado elecciones, pero algunas se han retrasado mucho debido a los recursos. ¿Se podría hacer más sencillo el sistema?

R: El sistema que se utiliza en España es el más representativo. Una elección con deportistas, técnicos, árbitros y clubes elegidos por sus colectivos me parece el mejor sistema que hay. Cualquiera está en su derecho de impugnar si piensa que las cosas no se han hecho bien y, una vez que te metes en impugnaciones, los procesos se pueden alargar y alguno se ha alargado mucho. En fútbol hay un presidente que lleva muchos años porque lo han elegido democráticamente y no es diferente su proceso, es diferente la repercusión.

P: ¿Está satisfecho de la representación de España en organismos deportivos internacionales?

R: Es óptima, con tres miembros en el COI y uno de ellos, Juan Antonio Samaranch, vicepresidente y con un papel que sube cada día más en importancia. Y hay miembros en prácticamente todas las ejecutivas de federaciones internacionales, presidentes... Un estudio nos coloca en el quinto lugar del mundo por importancia de nuestros dirigentes en el panorama deportivo mundial.

P: ¿Tiene algún favorito entre París y Los Ángeles para organizar los Juegos de 2024?

R: He visto la presentación de las dos y ambas tienen unas candidaturas espectaculares. A las dos les daría un diez. Le permiten al COI tener la seguridad de que en 2024 habrá unos grandísimos Juegos, gane quien gane.

Sobre la posibilidad de dar los Juegos de 2024 y 2028, yo no sé lo que va a hacer el COI, porque eso sería romper con lo que ha hecho hasta ahora. Sin ninguna duda, si la asamblea decidiese eso, sabríamos que las sedes de 2024 y 2028 serían extraordinarias.

P: ¿Cree que habrá ocasión para una nueva candidatura de España?

R: Madrid no se puede ir sin unos Juegos. Todos somos conscientes de que ahora se está haciendo lo que Madrid proponía para 2020. Nuestro planteamiento no nos dio la victoria, pero nos dio la razón. Sobre esa base, Madrid es la ciudad que está mejor preparada para organizar unos Juegos. Ojalá haya una estabilidad política y económica y en un plazo corto de tiempo, tras la Sesión del COI en Lima en septiembre, cuando veamos cómo se resuelve, entonces será el momento de pensar para cuándo Madrid debe volver a presentar una candidatura. La veremos.