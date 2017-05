Bale comienza con trabajo de campo y es "positivo", según Zidane

Madrid, 16 may (EFE).- Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, ha comenzado con el trabajo de campo en la ciudad deportiva de Valdebebas, según desveló su técnico Zinedine Zidane, con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones en Cardiff.

Será baja de nuevo Bale, que prosigue con el plan de recuperación de su lesión en el sóleo izquierdo, para la decisiva cita liguera en Balaídos ante el Celta de Vigo, pero el galés da pasos firmes hasta la gran final en su país.

"No le quita opciones, hoy no es el momento de hablar de Cardiff", dijo Zidane asegurando que la ausencia del galés en Vigo no se debe a que no vaya por el buen camino su recuperación ni le rebaja posibilidades de jugar ante el Juventus italiano.

"Gareth está mucho mejor, ya está en el campo y es positivo. No está con nosotros todavía pero es positivo. Estamos contentos con eso pero solo pensamos en el partido del Celta en el que no va a estar", añadió el técnico francés.