Antelo, ante la falta de apoyos:Podríamos ser como el Manresa de esta campaña

Murcia, 16 may (EFE).- José Ángel Antelo, capitán del UCAM Murcia, admitió este martes que hay "una preocupante incertidumbre" por cuestiones económicas sobre el futuro deportivo del equipo, pues podría llegar a ser la próxima temporada "como el Manresa de esta campaña, un equipo que luche como mucho por no descender".

El jugador de peso y voz autorizada de la entidad grana hizo en una rueda de prensa balance de la temporada ya finalizada para el UCAM como noveno clasificado de la liga Endesa que a priori disputará la Eurocopa por segundo año consecutivo cuando hace unos meses ni había debutado en competición internacional.

El ala-pívot gallego, de 30 años y que ha cumplido su quinta campaña en Murcia, expresó una situación inquietante.

"Los compañeros conocen perfectamente la situación del club, que no puede hacer una oferta a nadie porque no tiene ningún apoyo más allá que el de sus patrocinadores y el de la Universidad Católica. Esto supone un problema grave para un club que no tiene precisamente un presupuesto millonario", indicó.

Él es uno de los tres jugadores del equipo que tiene contrato en vigor para el próximo ejercicio, junto con el escolta brasileño Vítor Benite y el base Alberto Martín, aunque la entidad tiene la posibilidad de retener a otros cuatro: el base Pedro Llompart y los pívot Julen Olaizola, el argentino Marcos Delía y el belga Kevin Tumba.

"Con los ojos cerrados firmaría tener el mismo equipo, pero a nivel económico no podemos y no se sabe ni el dinero con el que se va a contar. Será un año complicado y hay que entender que el club no es sólo propiedad de la UCAM, sino de todos los murcianos, tiene una historia y es un referente en la ciudad y en la región", apuntó, para añadir que necesitan "el apoyo de las empresas y las instituciones para seguir adelante".

Según Antelo, "el foco está equivocado cuando se dice que la UCAM ponga más dinero, cuando realmente aporta casi todo el presupuesto del club".

"El presidente -José Luis Mendoza- hace un esfuerzo brutal por el club, cuando llevamos el nombre de Murcia por toda Europa y todas las comunidades y ayuntamientos gastan en publicidad. Qué mejor que invertir en tu equipo para generar un retorno económico", ha agregado.

El coruñés no ha ocultado que hay "bastante incertidumbre y preocupación de cara al futuro" y ha reclamado "apoyo real del Gobierno de la ciudad": "No se puede dejar a un lado al equipo que ha conseguido cosas que antes nunca se habían logrado y hay que cumplir lo que se plantea, pues no hacerlo genera un gran agujero e incertidumbre".

El UCAM ha firmado las dos mejores campañas de su historia, cuando normalmente el club casi siempre ha peleado por la permanencia, sobre lo que el capitán ha dicho: "Con todos mis respetos, podríamos ser la próxima temporada como el Manresa esta, un equipo que luche como mucho por no descender", indicó aludiendo a un rival que ha sido el colista de la liga y tan sólo ha ganado 5 de los 32 partidos que ha disputado.