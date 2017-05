ERC rechaza posición de Generalitat sobre el caso Palau y pide se reconsidere

Barcelona, 15 may (EFE).- ERC ha rechazado hoy la posición de la Generalitat, que gobierna junto al PDeCAT, de no pedir que se acuse a CDC por cobrar comisiones de Ferrovial en el caso Palau y, tras admitir no tener constancia que se tratase el tema en reuniones del Govern, pide replantear la decisión en la sesión del ejecutivo de mañana.

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha atribuido a los servicios jurídicos de la Generalitat, y no a una decisión política, el voto en contra de los representantes del Govern a que el Palau de la Música ejerza la acusación contra la antigua CDC por cobrar comisiones de Ferrovial, pero se ha mostrado contrario a cambiar de postura: "en el momento actual no es necesario tomar más decisiones de las ya tomadas", ha afirmado.

En cambio, desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, ha criticado lo ocurrido, y ha negado que haya sido una decisión del Govern porque si fuera así, ha matizado, su partido tendría constancia de ello "y no es el caso, a nosotros no nos consta que se haya tratado".

Es más, ha añadido el portavoz republicano, lo más probable es que mañana ERC plantee la cuestión en la reunión del Govern, porque su partido quiere "ir hasta el final" en los casos de corrupción.

"Esquerra Republicana es implacable con la corrupción, nuestra trayectoria en 86 años de historia no avala en este sentido", ha recordado al mismo tiempo que ha señalado que su mandato político de "hacer limpieza" allí donde se han producido irregularidades no va a variar en este caso.

En esta misma línea, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se muestra rotunda en un mensaje difundido a través de su perfil en Twitter: "ERC piensa que hay que ir hasta el final, como hemos dicho siempre" y subraya en una alusión indirecta hacia Santi Vila que "el Departamento de Cultura tendría que reconsiderar" su decisión al respecto puesto que "¡el autonomismo ha muerto!".

Según Sabrià, reconsiderar la decisión de no pedir responsabilidades a CDC "sería muy positivo" y, aunque "las reuniones del Govern son secretas y discretas", la posición de ERC "es muy clara y lo que tenga que pasar mañana en la reunión, ya pasará".