PSC no prevé asistir a conferencia de Puigdemont y pide diálogo y no monólogo

Barcelona, 15 may (EFE).- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que los socialistas catalanes no prevén asistir a la conferencia en Madrid del presidente catalán, Carles Puigdemont, al que ha recordado que no es tiempo de "monólogos", sino de "diálogo, negociación y pacto".

Puigdemont pronunciará una conferencia el próximo lunes, día 22, en un espacio alquilado al Ayuntamiento de Madrid, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, en la que será la última oferta del Ejecutivo catalán para celebrar un referéndum acordado con el Estado.

En rueda de prensa en Barcelona, Illa ha asegurado que el PSC no ha recibido invitación para la conferencia, aunque su partido, en cualquier caso, "no tiene pensado" asistir.

Aún así, el dirigente ha sugerido que los socialistas catalanes hubieran preferido por parte del presidente catalán "un diálogo, en lugar de un monólogo".

"Pensamos que no es tiempo de conferencias, es tiempo de política, acuerdos y soluciones", ha afirmado, apuntando que hubiera sido "preferible" que esa conferencia se diera en el Senado, con un "diálogo con el conjunto de formaciones" en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. "Es el lugar adecuado para que Puigdemont haga sus planteamientos, escuche y dialogue".

"Y pensamos que insistir en la celebración de un referéndum de autodeterminación es el camino equivocado, porque todo el mundo sabe que la Generalitat no tiene competencias y es momento de dialogar, negociar y acordar un nuevo encaje en la línea de reformar la Constitución para adaptar el autogobierno catalán a un nuevo marco constitucional actualizad en sentido federal", ha aseverado.

Sobre la firma del acuerdo sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, Illa ha "celebrado" el acuerdo, aunque "llega tarde", y ha afirmado que el PSC trabajará para convertir ese acuerdo en una ley "lo antes posible" y dedicará todos sus esfuerzos en asegurar los "recursos necesarios" para que se cumpla ese acuerdo y sea "sostenible en el tiempo".