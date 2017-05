La permanencia del Dépor otorga la renovación a Mel, salvo cambio de planes

A Coruña, 15 may (EFE).- La permanencia del Deportivo otorga la renovación a su entrenador, Pepe Mel, que había pactado con el club su continuidad en la temporada 2017-18 en caso de que el equipo gallego se quedara en LaLiga Santander, y solo un cambio de planes le alejará del banquillo blanquiazul, del que se ocupó tras la destitución de Gaizka Garitano.

El Deportivo certificó el objetivo este domingo con un empate (0-0) ante el Villarreal y se cumplió así la condición que habían establecido las dos partes en el contrato que firmaron a finales de febrero.

En su última comparecencia ante los medios de comunicación, el 21 de abril, el presidente del Deportivo, Tino Fernández, confirmó la continuidad de Mel en el caso de que el club siguiera en Primera División, algo que entonces ya tenía en la mano tras haber derrotado al Málaga (2-0).

"Desde luego que seguirá, sin ninguna duda. El entrenador del próximo año es Pepe Mel. Si se consigue el objetivo y él se quiere quedar, claro que sí. Es un reto que tenemos, la estabilidad en el banquillo. Ojalá sea un año y muchos más", comentó entonces el dirigente.

Sin embargo, tras aquella intervención del presidente, la consecución del objetivo se demoró: el Deportivo cayó ante la Real Sociedad (1-0), fue goleado por el Real Madrid (2-6) y dilapidó las dos primeras opciones de sellar la permanencia, ante el Atlético Osasuna (2-2) y frente al Espanyol (1-2), lo que propició que la afición mostrara su hartazgo.

El empate ante el Villarreal ha servido al Deportivo para confirmar su continuidad en la élite y debería también significar que Pepe Mel será su entrenador en la temporada 2017-18.

Sin embargo, el técnico no fue concluyente cuando se le cuestionó sobre su futuro en la rueda de prensa que ofreció en el Estadio de la Cerámica, aunque sí parece verse en el banquillo blanquiazul.

"Si no voy a seguir, supongo que me lo dirán pronto, pero yo siempre soy positivo. En mi cabeza solo cabe el que tenga la oportunidad de empezar con el Dépor desde el principio y poder ser yo mismo, no venir en una situación de emergencia y tener que adaptarte de prisa y corriendo", comentó el preparador deportivista.

Mel recordó en su comparecencia que hace "tres meses" cogió al equipo en una "situación difícil" y se mostró "satisfecho" por haber "cumplido el objetivo" para el que se le "contrató".

El entrenador madrileño debutó a principios de marzo ante el Atlético de Madrid (1-1) y en sus catorce primeros partidos con el Deportivo ha promediado un punto con un balance de tres victorias, cinco empates y seis derrotas.

Su llegada supuso un revulsivo para el Deportivo, que además de puntuar ante el Atlético superó al Sporting de Gijón en un duelo crucial por la permanencia (0-1), empató con el Betis (1-1) y derrotó al Barcelona (2-1), pero desde entonces en diez partidos solo ha logrado una victoria y ha sucumbido en seis ocasiones.