El papa quiere visitar Perú y no descarta ir en 2018, según arzobispo

Ciudad del Vaticano, 15 may (EFE).- El arzobispo de la región sureña peruana de Arequipa, Javier del Río Alba, afirmó hoy que el papa Francisco "tiene el deseo" de visitar el país y no descarta hace este viaje en 2018, aunque "todavía no hay fecha" prevista.

Del Río Alba explicó hoy en declaraciones a Efe que así lo expresó el papa durante la audiencia que ha mantenido en el Vaticano con los obispos de Perú.

El arzobispo reconoció que el presidente de la Conferencia Episcopal peruana, Salvador Piñeiro García-Calderón, renovó al pontífice la invitación para que viaje al país y que el papa confesó que es un periplo que tiene en mente.

"El papa ha dicho que no está descartado, que sin duda él desea visitar el Perú, y que no está descartada la posibilidad de que sea el año próximo", comentó.

"Lo tiene en su corazón, tiene el deseo, pero todavía no hay fecha", añadió.

Del Río Alba describió el encuentro como "muy agradable, muy fraterno", y contó que Francisco les invitó a dialogar y a plantearle las experiencias de cada uno de los obispos, así como a ilustrar la labor que desarrollan en sus diócesis.

"Ha sido un encuentro bastante bonito", y el papa argentino se mostró abierto a escucharles "si había alguna consulta que queríamos hacerle, algún consejo", concluyó.