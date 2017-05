Maxi Gómez, principio de acuerdo para fichar por el Celta

Montevideo, 15 may (EFE).- Maximiliano Gómez, la figura del Defensor Sporting, equipo campeón del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, tiene 20 años, es un delantero centro alto y corpulento, y con sus dos goles de la última fecha llegó a once en el campeonato antes de hacer las maletas para jugar en el Celta.

En el último cuarto de hora del partido final en el que el Defensor visitaba al Fénix, "Maxi" Gómez puso su segundo gol en el partido y adelantó a su equipo no solo en el encuentro, sino también en la tabla de posiciones, para situarlo por encima del Nacional y levantar la copa.

Gómez, natural de la norteña ciudad de Paysandú, provocó los elogios de la prensa en los últimos meses y la parcialidad violeta está encantada con él.

Por el diestro jugador, el club uruguayo y el Celta de Vigo tienen firmado un precontrato para intentar concretar en esta semana la operación por el 80 % de la ficha del futbolista, confirmó este lunes a Efe el directivo y expresidente del Defensor, Fernando Sobral.

"Maxi en este apertura se consolidó y hoy ya es prácticamente una realidad que va a continuar su carrera en España", sostuvo Sobral.

El directivo destacó a Gómez como un jugador clave, goleador y que desniveló en todo el campeonato y que, a pesar de ser joven, mostró características desequilibrantes para el fútbol uruguayo.

"No es un chico que estuviera en el concepto nuestro porque vino ya grande, entre comillas, a Montevideo, y que no pasó por las selecciones juveniles y que explotó en cuarta división, ya con 17 o 18 años, cosa que normalmente no es lo que sucede. Pero por suerte se siguen dando casos así y creo que está en un nivel algo por encima de la media del fútbol uruguayo", indicó Sobral.

Para su destacada actuación, Sobral reconoció que en ella tuvo mérito tanto el técnico actual, Eduardo Acevedo, como el entrenador que lo puso a jugar en primera división, Juan Tejera.

Además, resaltó que cuando un jugador sobresale lo hace porque el resto del equipo "lo acompaña".

"Individualmente creo que tiene condiciones como para hacer una campaña realmente buena en Europa, va a depender de sí mismo, de si él lo quiere hacer. Tendrá que estar físicamente bien afinado, muy enchufado, y es muy joven, tiene 20 años y hay que ver como le cae el cambio de clima, pero está en él llegar o no llegar", sostuvo.

El Defensor debe jugar el próximo 30 de mayo la vuelta por la primera fase de la Copa Sudamericana contra la Liga de Quito, tras igualar a dos tantos en la ida, en Ecuador, y la intención de los violetas es poder contar con Gómez para ese choque, pero presumen que será difícil porque el Celta adquirió un "seguro" por el jugador.

"Es una aspiración nuestra (que juegue), pero hay que ser realistas: ya hay un precontrato firmado, el seguro le salió al Celta unas decenas de miles de euros. Por cualquier imprevisto, cualquier cosa que le pudiera suceder, parece difícil que el 30 de mayo esté con nosotros todavía", subrayó el dirigente.

En otro sentido, Sobral resaltó la importancia de haber ganado el Torneo Apertura pero lo considera "un título intermedio" que lo pone en la final del Campeonato Uruguayo y que esa clasificación es la que tiene el "valor más grande".

"Siempre es importante sumar un título, pero los que se recuerdan con el pasar de los años son los títulos del Campeonato Uruguayo", indicó.

El Defensor Sporting no consigue el título del Campeonato Uruguayo desde la temporada 2007-2008 cuando ganó el Apertura y venció en la final al campeón del Clausura, el Peñarol.

Luego clasificó a las finales de 2009, 2011, 2012 y 2013 y perdió las primeras tres frente al Nacional y la última contra el Peñarol.