Luis, enfermo de esclerosis: "Reivindico mi derecho a morir dignamente"

Madrid, 15 may (EFE).- "Soy Luis De Marcos y reivindico el derecho a poder morir dignamente. Hoy soy yo, pero mañana podrías ser tú" es la súplica que este madrileño enfermo de esclerosis múltiple hace en la campaña que ha iniciado en Facebook para que le dejen poner fin a sus "dolores insoportables".

Unos dolores que le "hacen desear abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la Naturaleza y, por desgracia, la legislación española", le han asignado, según el mismo relata en el perfil abierto en esta red social "Por el derecho a una muerte digna".

"Para los que no me conocéis soy Luis de Marcos y voy a morir", anuncia este hombre, de 50 años, que lamenta que las leyes actuales le obliguen "a pasar por un calvario" que ni quiere ni puede aguantar, puesto que no le permiten acceder a la sedación extrema, la única que le puede "sacar de la tortura" que está viviendo.

Según avanzaba en una entrevista con la Cadena Ser, Luis, que trabajaba como técnico de Eurovisión en TVE, solo puede mover el cuello y la cabeza debido a la esclerosis múltiple primaria progresiva que padece desde hace diez años.

Pero el actual protocolo, continúa relatando en su perfil, no tiene en cuenta su opinión, "a pesar de estar en pleno uso de razón", y se opta por someterle "a un ensañamiento terapéutico cruel".

"Ni Ramón Sampedro, ni José Luis Sagüés, ni José Antonio Arrabal han conseguido mover un ápice las crueles leyes vigentes en España. Los salvajes demostraban más piedad con sus desahuciados", lamenta.

En este sentido, censura que los políticos, "con sus peleas infantiles, con sus hipócritas intereses, su desidia contagiosa y sus privilegios insoportables", han condenado a miles de enfermos en los últimos años a "sufrir hasta la extenuación" y a "cometer o hacer cometer delitos".

Para Luis, la eutanasia es la "salida compasiva a un drama indeseado, la sedación extrema decidida por el enfermo es lo mínimo exigible a una sociedad civilizada".

Y se pregunta "cuántos más" como él tendrán que "morir de esta manera" hasta que las leyes les protejan.

"Soy Luis De Marcos y reivindico el derecho a poder morir dignamente. Hoy soy yo, pero mañana podrías ser tú. Por suerte tengo familia y amigos que me acompañan en este duro camino, ¿me acompañas tú?", ruega.