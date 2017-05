López pide el voto útil para derrotar a la derecha, "no entre nosotros"

Madrid, 15 may (EFE).- El candidato a la Secretaría General del PSOE Patxi López ha aprovechado su primer minuto en el debate con Susana Díaz y Pedro Sánchez para pedir a los militantes "el voto más útil" que permita derrotar a la derecha, "no derrotarnos entre nosotros".

López, que ha sido el último en intervenir en este turno de apertura, de un minuto, ha lamentado que el PSOE esté enfrentado pero además que "mire a derecha e izquierda todo el rato como si no supiéramos dónde estamos, y no tuviéramos las ideas claras. Así no vamos a ninguna parte"".

El exlehendakari ha señalado que está en el debate "por las ganas de recuperar al mejor PSOE" y ha insistido en que se afilió al partido para mejorar "la vida de los más vulnerables, de los perdedores de la crisis".