El holandés Van der Wiel denuncia que le estafaron 4,5 millones de dólares

Estambul, 15 may (EFE).- El internacional holandés Gregory van der Wiel, que juega en el Fenerbahce de Estambul, denunció hoy haber sido víctima de una estafa en Turquía que le habría costado unos 4,5 millones de dólares, informó la televisión turca A Haber.

El lateral derecho fichó el año pasado por el Fenerbahçe, uno de los tres grandes clubes de Turquía, con el que tiene contrato hasta 2020.

Van der Wiel aseguró que poco después de llegar a Estambul conoció a un hombre que le propuso "organizar un negocio", aparentemente relacionado con los deportes y el espectáculo, aunque no le concretó en qué iba a consistir.

"Vine aquí tanto para jugar al fútbol como para hacer inversiones. Lamentablemente, conocí a una persona con malas intenciones. Me dijo que iba a traer a Justin Bieber y al boxeador Floyd (Mayweather), y con esos nombres me engañó", reconoció Van der Wiel en una entrevista en A Haber.

"Durante cuatro meses pedía siempre dinero. Al final le di hasta 4,5 millones de dólares. Luego le pregunté: '¿Qué pasa con nuestra organización?' Y me respondió: 'Si no me das otros 600.000 dólares, olvídate de ese dinero, estamos en Turquía y no podrás hacer nada'. Me amenazó", relató el futbolista.

"Esto se reflejó también en mi carrera de futbolista", admitió el holandés, que finalmente decidió poner el caso en manos de la Justicia turca, en la que dijo confiar para recuperar su dinero.