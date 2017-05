Gestha cree que un impuesto para Garoña sería inconstitucional

Valladolid, 15 may (EFECOM).- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido hoy que aplicar un impuesto a las empresas titulares de Garoña -Iberdrola y Endesa- si deciden desmantelar la central nuclear podría ser inconstitucional y cree que el Ministerio desaconsejaría imponer este impuesto.

De este modo, Gestha se ha pronunciado sobre la advertencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien baraja esta opción si las eléctricas deciden finalmente cerrar Garoña para siempre.

En un comunicado, los Técnicos del Ministerio de Hacienda explican que, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su renta o riqueza, de modo que cualquier impuesto que se establezca sobre una industria o negocio para mantenerlo en pérdidas e impedir su cierre, podría quedar fuera de los preceptos constitucionales.

Aunque Gestha entiende que el objetivo de la Junta es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que genera esta planta, recuerda que si una empresa tiene que cerrar porque no es viable, "no es posible que se le imponga un tributo cuando no hay renta o riqueza que gravar".