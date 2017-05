Firma de capital TGP aumenta oferta de compra de grupo australiano Fairfax

Sídney (Australia), 15 may (EFECOM).- Fairfax Media, uno de los principales grupos mediáticos de Australia, informó hoy de que el consorcio liderado por la firma de capital TGP elevó su oferta de compra y la amplió a la totalidad de sus acciones.

En un comunicado al Australian Securities Exchange (ASX), la empresa operadora de la Bolsa de Sídney, Fairfax señaló que recibió "una propuesta revisada, indicativa, preliminar y no vinculante" del consorcio TGP, participado por el Plan de pensiones de profesores de Ontario, de Canadá.

Esta propuesta de compra eleva los 0,95 dólares australianos (0,64 euros) por acción ofrecidos la semana pasada a 1,20 dólares australianos (0,81 euros), lo que cifra el valor de Fairfax en 2.750 millones de dólares australianos (1.827 millones de euros).

La nueva oferta habría sido planteada tras el rechazo de una primera para adquirir Domain (dedicado a los anuncios inmobiliarios) y las publicaciones The Australian Financial Review, The Sydney Morning Herald y The Age, informaron estos periódicos.