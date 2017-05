Director del Orica critica al Movistar por tirar tras la caída

Redacción deportes, 15 may (EFE).- El director del Orica-Scott, Matt White, ha criticado al equipo español Movistar por tirar a bloque al frente del pelotón este domingo tras la caída en la que se vieron envueltos el británico Adam Yates y los jefes de filas del Sky, el británico Geraint Thomas y el español Mikel Landa.

La caída se produjo poco antes del comienzo de la subida al Blockhaus, donde estaba situada la meta, y aunque Yates llegó a estar a 50 metros de reintegrarse al grupo, finalmente, con su bicicleta averiada, no pudo hacerlo y terminó perdiendo más de cuatro minutos, mientras que el líder del Movistar, el colombiano Nairo Quintana, ganaba la etapa y se enfundaba la maglia rosa.

A juicio de Matt White, el Movistar no actuó correctamente cuando se puso a tirar al frente del pelotón, preparando el ataque de Quintana en las rampas del Blockhaus.

"Estuvimos a 50 metros de volver al grupo, así que fue decepcionante y una mala decisión del Movistar, que no tenía necesidad de hacer eso. No quedaba un kilómetro para la meta, sino quince o dieciséis y no estaban persiguiendo a nadie. No debieron tirar como lo hicieron", comentó White a cyclingnews.

Para el director del Orica-Scott, lo correcto es que el Movistar hubiera "esperado un poco para dar a los que se cayeron una oportunidad de recuperarse. Fue una mala llamada a la deportividad".

El nuevo líder, Nairo Quintana, defendió el trabajo de su equipo y argumentó: "Cuando la carrera está lanzada, está lanzada y no es fácil levantar el pie del pedal. Lamento que se produjera esa caída, Yo estaba delante y oí que había habido una caída, pero no tenía ni idea de que hubiera tantos corredores implicados", explicó el colombiano.

Por el contrario, Geraint Thomas justificó la actitud del Movistar de seguir tirando tras la caída. "Fue una desgracia que no tenía que haber ocurrido pero ocurrió y no culpo al Movistar, que llevaba tirando mucho tiempo antes de la caída".

Quintana lidera ahora la general del Giro con 28 segundos de ventaja sobre el francés Thibaut Pinot y 30 sobre el holandés Tom Dumoulin, mientras que el italiano Vincenzo Nibali está quinto, a 1:10, y Adam Yates decimosexto, a 4:49.