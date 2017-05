La UE dice que sus instituciones se libraron de ciberataque y sigue situación

Bruselas, 15 may (EFE).- Las instituciones y agencias de la Unión Europea (UE) no sufrieron el ciberataque global que desde el viernes ha dejado más de 200.000 afectados en al menos 150 países, explicó hoy la Comisión Europea, que no obstante sigue de cerca la situación para "mitigar" las consecuencias y ofrecer ayuda a los afectados.

"La Comisión Europea no tiene informes de que ninguna de las instituciones o agencias europeas se hayan visto afectadas por este ciberataque", señaló el portavoz jefe comunitario, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la CE.

El comisario europeo encargado de la Unión de Seguridad, Julian King, "ha seguido de muy cerca la situación desde el viernes por la noche", cuando diferentes organizaciones y empresas y todo el mundo se vieron afectadas por ciberataques, comentó el portavoz.

Schinas aseguró que la CE "continúa siguiendo la situación muy de cerca" y que está en "estrecho contacto" con el Centro Europeo de cibercrimen, en Europol, que trabaja a su vez con el equipo de respuesta de emergencia informática de la UE, los países afectados, unidades de cibercrimen o socios de la industria privada, para "mitigar las amenazas y asistir a las víctimas".

"El uso de ciberataques para fines criminales es una amenaza creciente que requiere una respuesta global coordinada de la UE y sus Estados miembros", señaló el portavoz, que llamó a "todas las partes, públicas y privadas", a "hacerse cargo de sus responsabilidades seriamente".

Schinas afirmó igualmente que, aunque los Estados miembros permanezcan "en la primera línea de gran parte de este trabajo", la UE tiene "un importante papel que jugar a la hora de dar forma y actualizar estrategias para enfrentarse a estas amenazas, y reforzar el marco regulador a nivel de la UE sobre ciberseguridad y cibercrimen".