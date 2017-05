Candidatos a liderar PSOE cierran el debate apelando a la unidad y la lealtad

Madrid, 15 may (EFE).- Los tres candidatos a dirigir el PSOE han cerrado hoy el único debate antes de las primarias del próximo domingo con llamamientos a la unidad y a la lealtad sea cual sea el resultado del voto de los militantes.

Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López han condensado sus mensajes finales en un último minuto de intervención cada uno, que ha cerrado el ex secretario general.

La primera ha sido Díaz, que ha pedido el voto de los afiliados "desde la humildad, la decencia y la generosidad" para reforzar la unidad y la fraternidad, convencida de que el PSOE "es lo mejor que le ha pasado a España" y "lo que necesitan y esperan los ciudadanos".

Un PSOE, ha añadido, que diga siempre la verdad y hable claro desde cualquier rincón de España.

Patxi López se ha dirigido a cada militante para recordar que el PSOE es "la única esperanza" de defender a los "perdedores de la crisis y la globalización".

No obstante, ha insistido en que los socialistas no serán útiles si siguen divididos y enfrentados y si no tienen claro que no van a votar "contra nadie, sino a favor de la unidad" y de un proyecto de izquierdas.

Sánchez ha considerado que el PSOE necesita renacer y situarse "donde se merece, a la izquierda", para no "cronificar" la abstención ni "languidecer" al lado de la derecha.

A su juicio, el PSOE volverá a ser un partido ganador cuando sea coherente, generoso, que un secretario general no tenga que dimitir "por cumplir con la palabra dada": "Que se respete lealmente el veredicto de las urnas por parte de todas las candidaturas", ha enfatizado.