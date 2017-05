Borrell: Sánchez tiene un apoyo enorme que nadie había podido anticipar

San Sebastián, 15 may (EFE).- El exministro y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell ha calificado hoy en San Sebastián de "fenómeno político realmente notable" el "enorme apoyo" que tiene el candidato Pedro Sánchez entre los afiliados del PSOE, un respaldo que "nadie había podido anticipar".

Borrell ha presentado hoy en una rueda de prensa en San Sebastián, acompañado por el diputado Odón Elorza, su libro "Los idus de octubre", en el que aborda la crisis de la socialdemocracia en Europa y uno de sus capítulos en España, los comités federales que acabaron el pasado año con el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

El exministro ha afirmado que no ha podido ver el debate entre los tres candidatos a las primarias socialistas, Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez, porque se encontraba volando hacia San Sebastián.

No obstante, ha vuelto a expresar su apoyo a Sánchez, a quien ofreció su aval, tras lo que ha resaltado la importancia del "fenómeno político notable" que significa su candidatura.

Ha asegurado que cuando Sánchez se presentó hace dos meses "nadie daba un duro por él", ya que "parecía el llanero solitario, que no tenía ninguna posibilidad, después de haber tenido que renunciar a su escaño y haber sido abandonado por muchos de los que le apoyaron".

"Parecía que era un candidato sin ninguna posibilidad y, sin embargo, ha despertado un apoyo muy notable entre los afiliados de este partido, que han abarrotado todos sus actos y le han dado muchos avales, a pesar de que son públicos y no secretos", ha destacado el expresidente del Parlamento Europeo.

No obstante, Borrell ha asegurado que, tras las primarias, el partido tiene el reto de recuperar la unidad, aunque "no hay que concebirla en torno a una persona, sino en torno a un proyecto".

"La unidad tiene que ser en torno a un proyecto compartido. Está claro que hoy los proyectos son diferentes, no vamos a reconvertirnos todos, habrá que encontrar puntos de equilibrio y para eso está el congreso que seguirá a las primarias", ha explicado.

La campaña está discurriendo "razonablemente bien" si se tiene en cuenta cómo fueron "los antecedentes", aunque ha admitido que este tipo de procesos siempre son "arriesgados", pues aunque los ciudadanos reclaman democracia interna a los partidos, la confrontación interna de proyectos y candidatos muchas veces es vista como síntoma de división.

"En el PSOE siempre ha habido posiciones distintas. Yo llevo en este partido más de 40 años y no es verdad eso de que todos somos iguales de izquierdas, no, afortunadamente no, siempre ha habido sensibilidades diferentes y siempre las va a haber", ha abundado Borrell.