Valverde contento de depender de sí mismos para alcanzar Europa

Bilbao, 14 may (EFE).- Ernesto Valverde, a pesar del empate cedido en San Mamés contra el CD Leganés (1-1), se ha mostrado contento de que el Athletic Club llegue a la última jornada dependiendo de sí mismo para alcanzar una de las dos plazas europeas que se disputa con el Villarreal y la Real Sociedad.

"Sobre el papel nuestro partido es el más difícil -contra el Atlético en el Calderón-, pero el Villarreal tiene un derbi -con el Valencia- y la Real viaja a Vigo. Puestos a pensar, lo mejor es depender de uno mismo el último día", valoró Valverde acerca de la última jornada.

El técnico admitió que durante a segunda parte siguió los marcadores de otros estadios y que mientras el Málaga ganaba por 1-2 en Anoeta "a nosotros nos daba igual el empate que la derrota", pero cuando la Real ha nivelado el marcador "ya no era lo mismo". "Ha habido un momento al final en el que nos estábamos descontrolando un poco y nos estábamos desguarneciendo mucho y el empate, respecto a lo que hacían los rivales, nos permitía seguir siendo mano", señaló.

Acerca del partido, el 'Txingurri' admitió que "hubo momentos" del partido en los que el Athletic estuvo "un poco espeso" y achacó el empate no a la "relajación" de sus jugadores después de ponerse por delante en el marcador sino a los méritos y la "efectividad" del Leganés. "En el primer tiempo dominamos, aunque en el inicio del segundo empezaron mejor y sin demasiados alardes mantenían el juego. No nos han generado mucho, pero nos han pillado a contrapié, demasiado separados en las líneas y han empatado", explicó.

Valverde lamentó que cuando reaccionaron su rival había "metido mucha gente atrás" y dependían de un acierto que no tuvieron". "Han dado un paso adelante y no hemos tenido respuesta. Intentamos tener la iniciativa, pero cuando estamos un poco separados nos desenvolvemos peor. Nos han hecho el gol y se notaba que se jugaban mucho. No ha sido relajación, sino que ellos han estado mejor", admitió.

Valverde, por último, tampoco ofreció hoy ninguna pista sobre su futuro ni si además de la despedida de Gorka Iraizoz también el partido de esta noche podía haber sido el último suyo de esta segunda etapa en el banquillo del Athletic. "Los que se despiden son los jugadores, nosotros seguimos compitiendo", apuntó el técnico antes de asegurar no haber echado en falta gritos de apoyo hacia su persona por parte de los aficionados.

"Tengo el reconocimiento de la gente y estoy contento de cómo son las cosas. El público ha estado con el equipo y me da pena no haber podido corresponder con una victoria como los dos años anteriores con Iraola y Gurpegui, Esto no es fácil para nadie. Estoy contento con las cosas cómo están", explicó.

También espera poder igualar el récord de victorias de Javier Clemente, un total de 141, la última jornada en el Calderón. "Que no le queda la duda a nadie de que quiero batir todos los récords que pueda, así que la semana que viene, a por él", subrayó.