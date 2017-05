Tecnyconta no cumple pero victoria del Unicaja le salva del descenso

Zalragoza, 14 may (EFE).- El Tecnyconta Zaragoza no fue capaz de ganar a un Movistar Estudiantes que no se jugaba nada en el encuentro, pero tuvo un aliado lejos de la capital aragonesa, el Unicaja, que con su victoria sobre el Real Betis Energía Plus le salvó del descenso.

Lo que permite al equipo aragonés continuar una temporada más en la ACB ha sido la diferencia general entre puntos anotados y recibidos, ya que ambos conjuntos estaban empatados a victorias y también en la diferencia particular.

El equipo zaragozano, que llegó a tener hasta 18 puntos de ventaja en el minuto 14 de partido, repitió los mismos errores que en toda la temporada, especialmente una nula capacidad defensiva tras el descanso que desembocó en la derrota.

La intensa salida del conjunto aragonés, liderado por el acierto en ataque del alemán Robin Benzing, que anotó 14 puntos en ocho minutos, y en defensa con un Marcos Knight que secó al máximo anotador de la competición, Edwin Jackson, dejándolo en cero puntos, permitió al Tecnyconta acabar con un clara ventaja de 15 puntos (28-13) el primer periodo.

La intensidad local hizo subir la renta hasta un máximo de 18 puntos a mitad del segundo cuarto (36-18) pero a partir de ese momento el conjunto zaragozano perdió el acierto en los lanzamientos, a la vez que el equipo colegial lo mejoró con un inspirado Jamar Wilson, que logró nueve puntos en este periodo.

El equipo de Salva Maldonado recortó diferencias al llegar al descanso y volvió a meterse en el partido (41-32).

El regreso de vestuarios se convirtió en un calvario para el conjunto 'rojillo', que encajó 34 puntos, lo que le dio un vuelco al marcador colocándose los visitantes seis arriba (61-66) para afrontar los últimos diez minutos.

Al equipo de Luis Guil le entró el miedo a perder y solo el alemán Benzing, que fue el máximo anotador del partido (32 puntos) y el más valorado (30), mantuvo el tipo.

El conjunto madrileño generaba ventajas a través de un Jackson que no anotó como en otras ocasiones pero que dio 10 asistencias y que, como no se jugaba nada, atacó con criterio, no le tembló la mano y se acabó llevando la victoria.

La afición del equipo zaragozano, durante los últimos segundos del encuentro, coreó "Unicaja, Unicaja" para terminar con una estruendosa pitada al equipo y, a continuación, pedir la dimisión de la directiva.

- Ficha técnica:

85 - Tecnyconta Zaragoza (28+13+20+24): Bellas (-), Knight (20), Gecevicius (-), Benzing (32), Norel (10) -cinco inicial- Juskevicius (4), Sergi García (3), Fotu (3) y Jelovac (13).

90 - Estudiantes Movistar (13+19+34+24): Cook (3), Jackson (11), Vicedo (10), Savané (12), Suton (15) -cinco inicial- Jaime Fernández (3), Page (-), Brown (14), Jordi Grimau (-), Brizuela (5), Wilson (15) y Arteaga (2).

Árbitros: Pérez Pérez, Perea y Oyón. Excluyeron por personales a Bellas (min.40).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34, última de la Liga regular, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.741 espectadores.