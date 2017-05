Sánchez: "El descenso es merecido, somos los peores de la segunda vuelta"

Málaga, 14 may (EFE).- El alero del Betis Energía Plus Alfonso Sánchez ha admitido hoy en Málaga que el descenso de su equipo es "merecido" porque ha sido "el peor la segunda vuelta" y ha desperdiciado "una gran bala en Santiago y otra esta tarde" en la cancha del Unicaja.

"Pedimos disculpas a los aficionados porque es un momento duro. Los jugadores tenemos que asumir nuestra culpa. Si hubiésemos jugado bien en Santiago, las cosas habrían cambiado. Nuestras asignatura pendiente este curso ha sido dejar que el rival golpeara primera. Es muy complicado jugar siempre contracorriente", ha añadido Sánchez.

Para el baloncestista jiennense, otra de las "debilidades" de su equipo ha sido "una mentalidad débil" que le ha impedido "golpear primero" y obligado a "jugar muchas veces, también hoy, a la heroica y a la desesperada".

Por su parte, el base serbio Nikola Radicevic ha admitido que se trata de "un duro final de temporada" después de "un año muy raro, con muchos altibajos" y "ahora es tarde para hablar cómo teníamos que haber jugado todo el año. Sabía que Estudiantes ganaba pero no ha podido ser".

Según el jugador balcánico, "no tiene mucha explicación este descenso" que "no ha sido por hoy, sino por no haber ganado a rivales inferiores como Manresa o Fuenlabrada" en una campaña en la que "el vestuario no ha funcionado como grupo" a pesar de estar conformado por "buenas personas".

"Hemos jugado mal en momentos importantes, en casa ante rivales directos a los que tendríamos que haber ganado. El futuro es una cuestión que deben resolver el presidente y Berni. Yo espero que el club salga más fuerte de esta situación. El verano será largo y la afición merece tener baloncesto ACB", ha concluido Radicevic.