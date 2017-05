Rubi: "El Sporting volverá pronto a Primera División"

Eibar 14 may .- Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', entrenador del Sporting de Gijón, declaró este domingo, tras descender los asturianos a Segunda División a pesar de haber ganado (0-1) al Eibar en el campo de Ipurúa, que su equipo "volverá pronto a Primera División".

"Hay que manifestar nuestro dolor al máximo, nos sabe fatal el descenso. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no hemos podido salvar la situación. Es una pena porque teníamos la ilusión de pelear hasta la última jornada", indicó.

"Teníamos esa ilusión, si ganábamos nuestros partido tener opciones hasta el final. Pero los rivales han puntuado hoy, y hay que felicitarles por la permanencia. La liga es una cosa de 38 partidos, y ellos han hecho las cosas mejor", reconoció.

"Los jugadores están derrumbados. Quiero descargar a los futbolistas, porque se les ha pedido mucho esfuerzo, trabajo, dedicación, y lo han intentado. Lo están pasando mal. Quiero transmitir que estamos muy dolidos a nivel individual y por la gente que nos rodea", ha resaltado el preparador catalán.

Al referirse a los hinchas sportinguistas, dijo: "Quiero mostrar mi gratitud por haber hecho el viaje. Los aficionados nos han ayudado mucho hoy. El Sporting es de Primera, no tardará en volver. Es un activo la afición, hay que tener paciencia porque el Sporting volverá pronto a Primera".

Rubi consideró clave que el Sporting no ha sumado más puntos en El Molinón porque ha marcado pocos goles como local. "No hemos sido contundente en la portería rival en casa. Fuera los numeros son buenos. Me ha sorprendido a mí. Con la afición y el campo a favor, pensaba que íbamos a ganar más partidos en casa", admitió.

Preguntado por su futuro y si se ve dirigiendo a los rojiblancos en Segunda, fue claro: "Ni lo he pensado ni lo pienso. Estamos muy afectados, muy dolidos, pensabamos que íbamos a conseguir la permanencia. Si no está Rubi, estará otro. El Sporting estará pronto en Primera".