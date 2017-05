Mendilibar: "La temporada del Eibar es de sobresaliente"

Eibar 14 may .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, manifestó este domingo tras perder (0-1) al Sporting de Gijón en el campo de Ipurúa que la temporada que ha realizado el equipo guipuzcoano "es de sobresaliente".

"Yo pondría un 'notón', sobresaliente, por no poner matrícula de honor. Porque la campaña ha sido muy regular, en la que no ha habido altibajos, hemos estado en una línea parecida, entre el séptimo y el décimo clasificado", valoró.

"Hemos estado toda la campaña entre los 10 primeros. Para valorar lo que hemos hecho hay que dejar que pase el tiempo. Esto se verá más adelante, cuando pase un mes. En la próxima o próximas temporadas podríamos estar sufriendo, y entonces diremos: que tranquilos estuvimos en esta campaña", insitió.

"Parece que es normal lo que hemos hecho, es un 'temporadón' lo que hemos hecho, no hemos sufrido, siempre cómodos. Eso quiere decir algo del equipo. Hemos sido el conjunto más regular de la liga, no creo que haya equipo más regular en la liga, me pongo una nota muy alta", ha afirmado.

Preguntado por el Sporting, indicó que ha jugado toda la liga condicionado por la limitación económica establecida por LaLiga, que restringe el gasto a los clubes que tienen deudas económicas, como es el caso del Sporting y el Osasuna (ambos han descendido a Segunda junto al Granada). "La LFP no deja gastar más de lo que se tiene, y por eso empezaron con un hándicap el Sporting y el Osasuna", ha asegurado.

También recordó que la impaciencia es mala consejera en los equipos que empiezan la temporada con pobres resultados. "Nos ponemos nerviosos enseguida, cuando nos vemos atrás se piensa en cambiar. No nos acordamos de lo que 6 meses atrás lo ha hecho la gente. La paciencia es buena, para sacar beneficio de ella. Los 3 equipos que han bajado han cambiado de entrenador, y por eso han seguido abajo", ha subrayado.

"Tenía el miedo de comenzar mal, pero hemos empezado bien, con ocasiones de gol y hemos tenido un larguero de Adrián, aunque nos hemos ido apagando. Hemos empezado bien, pero hemos pensado que estaba todo hecho. Hemos creído que con eso ya valía para ganar", criticó.

"El Sporting ha aprovechado, ha hecho contras y ha jugado con el balón más relajado. Ha salido con comodidad desde atrás, y a nosotros nos ha empezado a costar jugar. Nosotros si corremos hacia nuestra portería sufrimos, tenemos que presionar arriba y en el área rival", reconoció el técnico azulgrana.