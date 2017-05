Marcucci: "El equipo dio la cara en la segunda parte

Vitoria, 14 may (EFE).- El segundo entrenador del Real Celta de Vigo, Ernesto Marcucci, ha valorado que el equipo gallego diera "la cara en la segunda parte" en la derrota cosechada ante el Alavés.

Ante la sanción de dos partidos de Ernesto Berizzo, su ayudante, Ernesto Marcucci, ha tomado la responsabilidad tanto en el banquillo del Celta como en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hay que diferenciar dos tiempos", ha comentado tras la derrota de su equipo en Mendizorroza. "Un primero en el que no nos pudimos acomodar nunca y nos hizo mucho daño el primero gol por un error propio y un segundo en el que el equipo dio la cara", explicó.

El técnico ha indicado que, tras el descanso, el Celta "fue en busca de lo imposible dadas las circunstancias pero lo intentó y hay que quedarse con esta cara para el futuro".

Ha reconocido que su equipo acusó la cruel eliminación del pasado jueves ante el Manchester United. "Indudablemente, viendo el primer tiempo, algo nos pasó, porque nos es normal que un equipo se presente así en un partido", ha explicado.

"No sé que nos pasó y no quiero que esto suene a excusa, pero no puedo analizarlo cuando acaba de terminar el choque", ha comentado dejando claro que "hay que reflexionar sobre ello para que no vuelva a ocurrir".

Se ha mostrado satisfecho por el estreno en Primera del portero Iván Villar en un partido en el que "no ha tenido ninguna responsabilidad en los goles" y ha afirmado que "Iago Aspas se merece todo lo bueno que le pase, porque es un jugador de otra clase y siempre lo demuestra".