Hamilton: "Es la batalla más dura que recuerdo"

Montmeló , 14 may .- Tras conseguir la victoria en el Gran Premio de España, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) admitió que la batalla por la victoria con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue "la más dura que recuerda" desde que corre en la Fórmula 1.

El tres veces campeón del mundo se mostró exultante tras superar al alemán en una carrera que se decidió por la estrategia y que le permite situarse a seis puntos de Vettel, que se mantiene como líder del Mundial.

"Ha sido un fin de semana muy bueno. Perdí en la salid y vi pasar a Vettel. Yo intentaba mantenerme cerca. Creo que ha sido la batalla más dura que recuerdo. Así es cómo tiene que ser el deporte en cada carrera. Es por esto que corro", aseguró.

Hamilton, que ayer logró la 'pole position', montó el neumático medio en su segunda tanda con el objetivo de llegar al final de la carrera con el blando y poder superar a Vettel.

Finalmente, la estrategia surgió efecto y pudo subirse en lo más alto del cajón del podio por segunda vez en lo que va de temporada pasando por delante de Ferrari.

"Su coche (Ferrari) es magnífico y su ritmo fue parecido al nuestro. Ellos han traído mejoras en las dos últimas carreras y nosotros hemos traído diez aquí. Este fin de semana hemos sido algo más rápidos", señaló.

Hamilton no quiso valorar la incorporación a pista de Vettel tras la última parada a boxes, cuando el alemán intentó realizar un adelantamiento.

"Hemos estado muy cerca de chocar. No me dejó espacio, pero no pasa nada. Pudo haber un contacto, pero lo evité y lo he disfrutado. Estoy contento de que no hayamos dañado nada. Si me hubiera golpeado, creo que sería un poco diferente", concluyó.