Un error en el recorrido priva a Coloma del triunfo en La Rioja Bike Race

Logroño, 14 may (EFE).- El medallista olímpico Carlos Coloma no ha podido ganar la cuarta edición de La Rioja Bike Race al perder toda la ventaja que tenía en la general por un error suyo en el recorrido tras el que no ha podido alcanzar al grupo de cabeza en el que marchaba el catalán Francesc Guerra, ganador final.

La Rioja Bike Race, en la que han participado más de mil corredores de una veintena de países, llegaba a su última etapa con un pronóstico muy claro: Carlos Coloma, con una ventaja de más de tres minutos en la general sobre Guerra, haría una carrera conservadora para asegurar el triunfo final y con él un buen puñado de puntos para el ránking mundial.

Con ese guión se desarrolló la primera parte de la prueba, la más larga de los 62 kilómetros de hoy, que los primeros completaron en poco más de hora y media, con Coloma a un minuto y medio de ellos.

Pero antes de las dos horas de carrera todo cambió; una curva en medio del monte, en una zona que había sido cambiada por los organizadores hace días (para evitar peligros), despistó a Coloma.

El riojano, conocedor y experto en la zona, optó por seguir por donde él creía que discurría el circuito y se equivocó; cuando se dio cuenta volvió hacia atrás pero era demasiado tarde; ya no podía remontar "ni con helicóptero", como él mismo declaró en la meta.

De hecho, Coloma tardó entre el primer y el segundo punto de control más de 48 minutos, mientras los líderes de carrera lo hicieron en 36.

Así las cosas, Guerra empezó a darse cuenta de que podía optar a la victoria final y mantuvo un fuerte ritmo, suficiente para que el otro rival directo, Jesús del Nero, compañero de Coloma en el Primaflor, no pudiera optar a la victoria final.

El triunfo de etapa fue para el boliviano Ever Alejandro Gómez, con un tiempo de 2.28:28, el mismo que Guerra, Victor Manuel Fernández y que el rumano Vlad Dascalu.

José Antonio Hermida entró en meta sexto, ya a casi minuto y medio del ganador; Del Nero fue séptimo, a casi tres minutos; y Coloma alcanzó el Palacio de los Deportes de La Rioja en el puesto 32, con casi un cuarto de hora perdido y visiblemente contrariado por un desenlace inesperado para él y prácticamente para todos los participantes.

En donde no hubo sorpresas fue en la carrera femenina, en la que Claudia Galicia, del Polar Trek, sumó su tercer triunfo parcial y con él el cuarto en la general en otras tantas ediciones; en esta acumuló más de media hora de ventaja sobre la segunda, Sandra Santanyes.

-Clasificaciones Tercera etapa

- Masculina

.1. Ever A. Gómez (BOL/Tomasbelles Cannondale) 2.28:28

.2. Victor Manuel Fernández (Wolbike-Citroen) m.t

.3. Francesc Guerra (Buff Scott) m.t.

.4. Vlad Dascalu (ROU/Dinamo) a 3 segundos

.5. Roberto Bou (Tomasbelles Cannondale) a 1.15

32. Carlos Coloma (Primaflor Mondraker) a 14:32

- Femenina

.1. Claudia Galicia (Polar Trek) 2.56:46

.2. Sandra Santanyes (Olimpia Factory) a 8:47

.3. Raquel Lisbona (Corriol) a 9:52

CLASIFICACIÓN GENERAL

- Masculina

.1. Francesc Guerra (Buff Scott) 8.59:36

.2. Ever A. Gómez (BOL/Tomasbelles Cannondale) a 23

.3. Roberto Bou (Tomasbelles Cannondale) a 1:21

.4. José Antonio Hermida (Mérida) a 1:41

.5. Jesús del Nero (Primaflor Monrdraker) a 2:19

12. Carlos Coloma (Priomaflor Mondraker) a 11:21

-Femenina

.1. Claudia Galicia (Polar Trek) 10.29:26

.2. Sandra Santanyes (Olimpia Factory) a 37:38

.3. Janette Solsona (Team Blue Motors) a 1.11:34