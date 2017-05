Dolo, la excantante de Pastora, sigue buscando follón, ahora en solitario

Barcelona, 14 may (EFE).- Dolo Beltrán, la excantante de Pastora que se hizo famosa con su "no me llames Dolores llámame Lola", sigue buscando follón por Barcelona, pero ahora en solitario, con un disco titulado "Copilotos", que, según ha dicho a Efe, "suena a Pastora porque es mi voz, pero es mucho más electrónico".

De hecho, Dolo intenta alejarse en su debut en solitario de los últimos discos de Pastora que "eran más roqueros, con mucha guitarra y mucho instrumento orgánico", para tirar hacia la electrónica bailable.

"Las ganas de bailar" es el principal motor de este disco, según cuenta esta cantante catalana, que se quedó "muy tirada" cuando los hermanos Riba, sus compañeros en Pastora, decidieron dejar morir la banda.

"Cuando ellos me dijeron que no querían continuar, yo tuve la sensación de cuando te deja un novio: ¿pero por qué?, si yo estaba muy bien en esta pista de baile", explica.

"Encima cumplí los 40 -continúa-, y me sentaron muy mal. Era como si se hubiera acabado la fiesta, pero yo quería seguir subiéndome al escenario y bailar y cantar".

Así que, en cuanto pasó el duelo, se dijo: "pues tampoco pasa nada por cumplir 40, si me apetece seguir en esto, pues me pongo yo sola".

"Los sueños también se cumplen a partir de los 40", añade la intérprete, que acaba de tener un hijo y, casi al mismo tiempo, ha parido este disco compuesto por 12 temas, entre los que hay uno que se llama "Fiesta a los 40".

En Pastora, Caïm Riba componía la música, Dolo Beltrán escribía la letra y Pauet Riba era el encargado de la parte visual.

En su nuevo disco la artista ha seguido el mismo método de trabajo: primero las músicas, luego las letras y finalmente la parte visual; pero ella se ha encargado de todo.

"Ha sido bonito, he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien, aunque también ha sido duro", ha reconocido la actriz y cantante catalana, que ha querido llamar su disco "Copilotos", porque "no lo podría haber hecho sin ayuda".

El dj y productor Sergio Fernández es uno de estos copilotos y ha hecho los arreglos y el sonido de estos 12 temas de ritmos rompepistas, melodías pegadizas y letras "que intentan diseccionar esas noches que nunca acaban y esos días que se hacen demasiado cortos".

En directo irá acompañada de guitarra y batería, mientras ella canta, dispara las bases y disfrutará del escenario, porque los conciertos es lo que más le gusta de su profesión a esta cantante y actriz.

"El concierto genera una adrenalina que no se puede comparar con nada. Cuando lo has probado luego lo necesitas, y yo, después de 15 años con esa adrenalina semanalmente, ya no puedo parar", dice.

Desde que dejó Pastora ha ofrecido conciertos por su cuenta acompañada por el guitarrista Jordi Busquets, pero sobre todo ha vuelto al teatro, lugar del que procede pero que quedó relegado a un segundo plano durante la época de Pastora.

En los últimos tiempos ha trabajado en obras que han tenido mucho éxito, como "El test" o "Nada volverá a ser como antes", pero lo que más le gusta es la música porque es "como la hora del patio, el momento en el que te desmelenas y te dejas llevar" y Dolo no se quiere quedar sin su hora del patio.