Díaz quiere romper "techo de cristal" y ser primera presidenta del Gobierno

Toledo, 14 may (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, cree que el PSOE tiene que liderar "un proyecto de país en igualdad" y, como muestra de ello, ha manifestado su voluntad de "romper el techo de cristal" y convertirse en la primera mujer que ocupe la Secretaría General del PSOE y la Presidencia del Gobierno.

Díaz se ha pronunciado de este modo en un acto en Toledo al que han acudido unos 900 militantes, según fuentes de la organización, entre los que se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y todos los miembros del Ejecutivo regional, así como diputados regionales y nacionales.

"Quiero hacerlo", ha admitido la presidenta andaluza, que ha reconocido que en España aún quedan por dar "muchos pasos en igualdad", como por ejemplo la igualdad salarial.

Además, ha explicado que lo primero que hará el 21 de mayo si vence en las primarias del PSOE será exigir de forma "inmediata y urgente" al Gobierno un pacto de Estado contra la violencia machista, porque ha advertido de que los socialistas no están "dispuestos a contar más mujeres asesinadas a manos de sus parejas", toda vez que este año la violencia machista se ha cobrado la vida de 25 mujeres y cinco menores de edad.

Para erradicar esta violencia, Díaz ha pedido más medios, tanto de los gobiernos locales, regionales y central como de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, para que las mujeres se sientan protegidas.

Ha advertido, además, de que ningún partido les va a "acomplejar", ni les va a "humillar" ni les va a "poner de rodillas", al tiempo que ha tachado a Podemos de "izquierda inútil cuando le hace el juego a la derecha".

En este sentido, Díaz se ha preguntado: "¿Quién nos va a acomplejar? ¿Rajoy? ¿Rajoy está para acomplejarnos?".

Ha rechazado que "esta derecha" pueda hacerlo, "no solo por la relación turbia que tienen con la instituciones", que ha dicho que "avergüenza y abochorna" a los ciudadanos y que "no hay plasma que le salve", sino también por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que "no responde a las necesidades de los territorios del país".

Igualmente se ha cuestionado si Podemos puede acomplejar al PSOE y ha criticado que un partido intente "interferir en los procesos internos de otros partidos".

"Iglesias tiene que tener claro que no voy a permitir nunca, no solo que se manche la dignidad de los socialistas, sino que nadie nos diga lo que tenemos que hacer", ha advertido Díaz, que ha añadido: "Al PSOE nadie le va a decir lo que tiene que hacer, nadie nos va a humillar, nadie nos va a poner de rodillas, vamos a defender libremente lo que queremos hacer".

Además ha tachado a la formación morada de "izquierda inútil cuando le hace el juego a la derecha y es inútil cuando se ponen los intereses de un partido, el teatro y el espectáculo por delante de la vida de las personas".

Díaz ha hecho estas declaraciones sobre Podemos después de la polémica generada en los últimos días a raíz de que el senador de Compromís Carles Mulet rompiera una foto de la líder andaluza en el pleno de la Cámara Alta y la criticase por llamarles "izquierda inútil".

Ha reivindicado también en varias ocasiones los 140 años de historia del PSOE, un partido que -ha asegurado- se define por sus valores de igualdad, fraternidad, democracia y libertad.

Ella misma se ha presentado como una socialista "de hoy con los valores de siempre", "100 por 100 PSOE", ha subrayado, tal y como recoge el eslogan de su candidatura.

Para lograr la victoria el próximo domingo ha pedido a sus seguidores "respeto" y que "no se insulte a nadie, que no se hable mal de nadie" y ha expresado su compromiso de que ella no lo hará.

Por todo ello, ha animado a los asistentes a "levantar el orgullo y la autoestima" y ha vaticinado que "el domingo empieza lo mejor".