Cifuentes reconoce que había "oído rumores" sobre irregularidades en el Canal

Madrid, 14 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido que había "oído rumores" sobre posibles irregularidades en el Canal de Isabel II, "como todos", pero ha defendido que en política "hay que actuar no sobre rumores, que pueden ser ciertos o no, sino sobre datos objetivos".

En una entrevista publicada hoy en el diario ABC, Cifuentes ha expresado su "decepción, tristeza y desengaño" respecto a su antecesor en el Gobierno regional, Ignacio González, detenido y encarcelado en el caso Lezo, acerca de presuntas actividades corruptas en el Canal de Isabel II.

"Es verdad que yo había oído rumores, como todos. Pero en política hay que actuar no sobre rumores, que pueden ser ciertos o no, sino sobre datos objetivos", ha declarado.

Cifuentes ha recalcado que se comprometió con los madrileños a "mantener una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción" y asegura que lo ha "demostrado".

"No he llegado hasta aquí para tapar actuaciones ilegales o irregulares de nadie, aunque sean antiguos compañeros de nuestro partido", ha señalado.

La también presidenta del PP de Madrid ha recordado que el Gobierno regional entregó ante la Fiscalía información sobre la supuesta compra fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal que investiga la operación Lezo.

"Antes de que nosotros lleváramos este asunto a la Fiscalía no había ninguna investigación. De hecho, la oposición tarda unos ocho meses en ir a la Fiscalía después de que lo hubiéramos hecho nosotros. En este asunto, la oposición ha ido a remolque", ha comentado en referencia al resto de grupos de la Asamblea de Madrid (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos).

Cifuentes ha negado que haya recibido presiones dentro del PP por su actuación en el caso Lezo, sino "todo lo contrario", y ha dicho que se le "escapa" el "alcance y la trascendencia" de las investigaciones.