Cesc, Costa, Azpilicueta, Pedro y Marcos Alonso, campeones en Inglaterra

Madrid, 14 may (EFE).- La jornada de los españoles en Europa culminó este fin de semana con la celebración de un título, la Premier League ganada por el Chelsea, en el que Cesc Fabregas, Diego Costa, César Azpilicueta, Pedro Rodríguez y Marcos Alonso rubricaron el curso con una de las Ligas con más prestigio del continente.

Los cinco terminaron la temporada de la mejor manera posible. Con un par de jornadas de antelación, consiguieron proclamarse campeones de Inglaterra a las órdenes de Antonio Conte, que durante todo el año ha tenido bastante en cuenta a los españoles.

Sus números así lo acreditan. En la Premier, Cesc sumó 1.226 minutos y marcó cuatro goles; Pedro alcanzó los 2.125 y las nueve dianas; Azpilicueta, jugó 3.240 y no marcó; Diego Costa, 3.028 en los que hizo 20 tantos; y, Marcos Alonso, 2.604 y 6 goles.

Todos participaron en el partido que dio el título al Chelsea, que ganó 0-1 al West Brom para proclamarse campeón. Conte alineó de inicio a los cinco españoles y Azpilicueta fue decisivo con la asistencia que provocó el gol del belga Michy Batshuayi.

En Inglaterra también fue decisivo Fernando Llorente, que, con el Swansea, abrió el marcador ante el Sunderland para ayudar a su equipo a conseguir la salvación matemática. Su equipo ganó 0-2, Llorente hizo su decimocuarto tanto del curso y la derrota por 4-0 del Hull ante el Crystal Palace, salvó al conjunto inglés.

Del banquillo del Swansea no salió Borja Bastón, mientras que Ángel Rangel fue baja por lesión. Enfrente, Javier Manquillo fue titular, pero no pudo evitar la derrota del Sunderland.

David Silva también echó una mano a su equipo, el Manchester City, que ganó 2-1 al Leicester con un gol del centrocampista español. El jugador canario contribuyó en conseguir tres puntos muy importantes para Pep Guardiola, que lucha por la tercera y la cuarta plaza. También jugó de forma testimonial Jesús Navas tras salir al campo en el minuto 94 mientras que Nolito no se movió del banquillo.

No tuvo la misma suerte Álvaro Negredo, que no marcó y perdió con el Middlesbrough (1-2 ante el Southampton). Sus compañeros Antonio Barragán y Adama Traoré, vieron el choque desde el banquillo, mientras que Víctor Valdés y Dani Ayala, no fueron convocados por lesión. En el Southampton, Oriol Romeu organizó el juego de su equipo durante los 90 minutos.

En el Arsenal, Hector Bellerín y Nacho Monreal, ocuparon los laterales de la defensa de Arsene Wenger. Ganaron 1-4 al Stoke City de Marc Muniesa, que fue suplente y no disfrutó de minutos.

Con el Liverpool, Alberto Moreno no salió del banquillo en el partido que su equipo ganó 0-4 al West Ham de Adrián San Miguel, que recibió cuatro goles sin Pedro Obiang, en la grada por una lesión en un tobillo.

Y en el Manchester United, David de Gea gozó una vez más de la confianza de José Mourinho y, junto a Juan Mata, se enfrentó al Tottenham. El técnico portugués reservó a Ander Herrera, que comenzó el partido entre los suplentes.

En Italia, José Callejón y Gerard Deulofeu marcaron para sus equipos, el Nápoles y el Milán. El primero hizo un doblete, algo que no conseguía desde agosto, y junto a Raúl Albiol y Pepe Reina jugó para ganar 0-5 al Torino de Iago Falque, que estuvo 90 minutos sobre el césped. El segundo, dio un punto a su equipo, con Suso en el campo, gracias a un gol en el minuto 88 ante el Atalanta.

El Fiorentina ganó 3-2 al Lazio. Borja Valero salió desde el inicio, mientras que Cristian Tello disfrutó de la última media hora tras sustituir a Federico Chiesa. En el cuadro romano, Patric Gabarrón y Alberto López fueron titulares.

En Alemania, el Bayern Múnich protagonizó un partido de ida y vuelta ante el Leipzig que acabó 4-5 a favor del conjunto de cuadro Ancelotti, que alineó a Xabi Alonso, Juan Bernat y Thiago Alcantara. El tercero marcó de cabeza el 3-2 con el que el Bayern redujo distancias.

Borja Mayoral no fue convocado por motivos técnicos en el Wolfsburgo, que empató 1-1 ante el Borussia Mönchengladbach. Coke Andújar volvió a ser titular en el Schalke por quinto partido consecutivo para empatar 1-1 con el Hamburgo.

Bojan Krkic jugó un gran partido ante el Eintracht. Fue alabado por la prensa alemana después de una buena actuación que culminó con una asistencia al japonés muto en el tercer gol del Mainz. Su compañero Jairo Sampeiro no fue titular, mientras que en el Eintracht Jesús Vallejo y Omar Mascarell siguen lesionados. Tampoco jugó Marc Bartra en el Dortmund. Fue suplente.

En Francia, por cuarto partido oficial consecutivo, Sergi Darder no fue titular en el Olympique de Lyon. Desde que jugó contra el Mónaco el pasado 23 de abril, no ha vuelto a hacerlo en los dos encuentros de Liga Europa ante el Ajax y en Liga contra el Angers y el Nantes. En todos estuvo entre los suplentes y no tuvo minutos.

En Holanda, el Go Ahead Eagles de Pedro Chirivella, con el descenso ya certificado, volvió a perder. En esta ocasión lo hizo 1-3 ante el Sparta Rotterdam con el español sobre el campo.

En Bélgica, Cristian Ceballos marcó dos goles para el St. Truiden, que ganó 1-4 al St. Gilloise para dar un paso más hacia la Liga Europa. Javi Martos, jugó los 90 minutos con el Charleroi en el centro de la defensa. Empató 1-1 con el Gante.

En Portugal, el Oporto de Iker Casillas, Oliver Torres e Iván Marcano se quedó sin el título de Liga tras la victoria del Benfica 5-0 frente al Vitoria Guimaraes. Casillas y Marcano salieron de inicio contra el Paços Ferreira. Torres, fue suplente.

En Austria, el técnico español del Salzburgo Óscar García consiguió el título de Liga tras ganar 1-0 al Rapid Viena. Es el cuarto consecutivo del conjunto centroeuropeo.

En Chipre también hubo goles españoles. En el AEK Larnaca-AEL Limassol, que acabó 1-1, marcaron Jorge Larena (después expulsado) para los primeros y Piti para los segundos de penalti. También acertó Rubén Rayo, que dio un punto al Anorthosis con un gol frente al Apollon.

Los tres españoles del APOEL, David Barral, Roberto Lago e Iñaki Astiz consiguieron el título de Liga tras vencer 1-3 al Omonia. Fue el número 26 del club de Nicosia.