Zidane manda elogios a Benzema y guarda cautela con la vuelta de Bale

Madrid, 13 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dedicó elogios al francés Karim Benzema y su estilo de juego que aseguró aporta mucho más que goles a su equipo, y guardó cautela con la vuelta del galés Gareth Bale, sin confirmar si estará recuperado para jugar algún partido liguero antes de la final de 'Champions'.

La jugada clave en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de Benzema en el Vicente Calderón, aún recibe elogios del madridismo. Zidane volvió a mostrar su confianza ciega en un jugador especial para él, más allá de sus números goleadores como nueve.

"Me alegro por él por lo que dijeron en la vuelta de la semifinal pero yo no he esperado este día para saber lo que hace Karim y lo que es, lo conozco de hace mucho tiempo y para mi es impresionante como jugador", aseguró.

"Siempre le vamos a pedir muchos goles porque es el 9 del Real Madrid, pero él sabe hacer muchas más cosas que me interesan más, además del gol. Como se asocia con sus compañeros porque luego tenemos a Cristiano para meter muchos goles, a Morata y muchos jugadores que pueden marcar", añadió.

Preguntado por el estado exacto de Bale y las opciones de que pueda disputar minutos en alguno de los tres partidos ligueros que le restan al Real Madrid antes de la final de Cardiff, Zizou optó por la cautela.

"Tenemos que ver el día a día con Gareth. De momento está todavía trabajando dentro e intentando quitar sus molestias. Creo que cada día está mejor y veremos el día a día. De momento no está con nosotros y no puedo decir cuando. Espero que rápido", sentenció.