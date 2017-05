Xavi Llorens afirma que su equipo jugó "con mucho corazón y poca cabeza"

Barcelona, 13 may (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Llorens, ha lamentado que su equipo haya jugado "con mucho corazón y poca cabeza" el partido contra el Atlético de Madrid en el que se jugaba depender de sí mismo para alzarse con el título.

Llorens ha calificado de "justo" el resultado final por la "igualdad" vista sobre el campo y ha reconocido que el penalti con el que se ha adelantado el equipo madrileño en la segunda parte les hizo "mucho daño".

El técnico azulgrana ha señalado que el "desorden" se apoderó del juego de su equipo tras el gol colchonero después de que en la primera parte no aprovechara el dominio ejercido.

Llorens ha comentado que sus jugadoras actuaron al verse por detrás en el marcador "con un exceso de toques" mientras que las delanteras del Atlético "tenían claro lo que querían".

A una jornada para el final de la liga, el técnico azulgrana da "un 75 u 80% de posibilidades" al Atlético de ganar el campeonato, aunque "confío en que se pongan nerviosas y la Real Sociedad les complique el triunfo". El Barcelona visitará el campo del Levante.

"Ahora el Atlético está de subidón y nosotros de superbajón. Lucharemos hasta el final", ha señalado el técnico azulgrana.

Xavi Llorens ha vivido su último partido en el Ministadi con sensaciones contrapuestas: "Me era indiferente que fuera mi último partido porque lo que me hacía ilusión ganar la liga en nuestro campo. Me voy satisfecho aunque con la pequeña decepción de no jugar bien en el Miniestadi".