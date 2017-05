El WOMAD Cáceres se une al grito de apoyo a los refugiados

Cáceres, 13 may (EFE).- El festival World of Music, Arts and Dance (WOMAD) Cáceres se une a los gritos de apoyo a los refugiados y critica que los que huyen de la guerra se encuentren con el rechazo de Europa y los incumplimientos de los gobernantes.

La Plataforma Refugiados Cáceres leerá hoy un comunicado en la XXVI edición del festival, tras la actuación de la irlandesa Sharon Shannon en el escenario de la Plaza Mayor, después de que el manifiesto oficial de anoche también hiciera alusión a este drama humano.

El comunicado, al que ha tenido acceso Efe, exigirá el "cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno central para la acogida de refugiados, que apenas se han cumplido".

La plataforma pedirá también al público asistente que lance un grito en apoyo a las "miles de personas que huyen de la guerra para darse de bruces con el rechazo de Europa".

La directora de WOMAD en España y Portugal, Dania Dévora, ha señalado que están encantados de que la Plataforma Refugiados Cáceres lea el manifiesto que les ha hecho llegar y use el festival como altavoz.

Precisamente, en el manifiesto oficial que el dramaturgo Isidro Timón leyó anoche también se hizo alusión a la problemática de los refugiados.

Sobre el escenario de la Plaza Mayor, Timón dijo que este mundo "está fracasando como humanidad. Que miles de personas sigan muriendo por tratar de llegar a Europa huyendo de la guerra o de las amenazas religiosas o políticas debe tenernos siempre en alerta".

Timón criticó que las noticias de los naufragios o de los campos de refugiados "hayan desaparecido de los telediarios".

"Desde esta tierra de migración debemos lanzar insistentemente el aviso de que dar la espalda a los refugiados y a las personas migrantes" supone abrir "una absurda brecha de injusticia que terminará por perjudicarnos a todos".

"España y Europa deben cumplir con sus compromisos políticos y sociales porque las crisis económicas no pueden seguir sirviendo de coartada para acabar con derechos y libertades dentro y fuera de nuestras fronteras", dijo.

En el manifiesto también se hizo alusión a la retirada de WOMAD de su otra sede en España: Fuerteventura.

"Mandamos un saludo cariñoso y de solidaridad a los seguidores de WOMAD de Canarias", resaltó Timón, "que ven nuevamente cómo la miopía de algunos les priva de esta fiesta del mundo" que se vivirá hasta el domingo en Cáceres.

"Aquí lo tenemos claro, ¿verdad?", concluyó Timón.