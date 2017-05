Al Tecnyconta Zaragoza solo la victoria le asegura la permanencia

Zaragoza, 13 may (EFE).- Al Tecnyconta Zaragoza solo le vale la victoria en la última jornada de la Liga regular que mañana le enfrentará en terreno aragonés al Movistar Estudiantes, si quiere asegurarse la permanencia y no depender más que de sí mismo.

El conjunto zaragozano tiró por la borda esa oportunidad en la pasada jornada cuando perdió en la prórroga en la pista del colista y ya descendido ICL Manresa y se jugará el todo por el todo frente al conjunto colegial con la presión que eso conlleva.

El mazazo fue tremendo para un equipo zaragozano que vencía por 12 puntos a falta de cinco minutos para la conclusión y que dejó escapar esa diferencia.

Aún así pudo haber ganado pero el final fue surrealista ya que Jelovac logró un triple que ponía a su equipo tres puntos por delante a falta de 3.5 segundos para la conclusión, pero tras anotar hizo un gesto a la grada que fue sancionado con técnica.

Pere Tomás anotó el tiro libre y en el tiempo restante Machado fue capaz de anotar una canasta y forzar la prórroga en la que acabó por sucumbir el Tecnyconta suponiendo un duro golpe moral.

A pesar de esto el equipo de Luis Guil no puede lamerse las heridas y pensar en su desgracia sino afrontar su última oportunidad con decisión y valentía para saber templar los nervios.

El final de la temporada está siendo el fiel reflejo de lo realizado por el conjunto aragonés a lo largo de la misma, con un rendimiento decepcionante producto de lo exiguo de sus efectivos, de la indolencia en muchos partidos, de la irregularidad y de la falta de defensa y calidad en algunos jugadores para poder aportar.

Sin embargo, todo esto es papel mojado porque no sirve de nada lo hecho o no hecho anteriormente en estos momentos, sino lo que sea capaz de hacer frente al Estudiantes para salvar la categoría.

Por ello, y ante la importancia de la cita, el club ha decidido poner entradas a cinco euros para intentar que el pabellón Príncipe Felipe se llene y sea el sexto jugador que empuje a la victoria a los suyos.

Lo va a necesitar el conjunto 'rojillo' porque a la presión y la necesidad perentoria de victoria opondrá el conjunto de Salva Maldonado la tranquilidad de no jugarse nada, algo que siempre supone un peligro ya que no estará atenazado vaya como vaya el marcador.

Aunque no consiguiera la victoria frente al conjunto capitalino al Tecnyconta Zaragoza todavía le quedaría otra baza para intentar la salvación, aunque ya no dependería de sí mismo porque dejar que los demás hagan el trabajo que uno debería haber hecho supone un enorme riesgo y no siempre da resultados positivos.

En esta ocasión, y si no vence a Estudiantes, el conjunto maño necesitaría que el Unicaja derrotara al Real Betis Energía Plus, equipo con el que se está jugando la segunda plaza de descenso.