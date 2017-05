La reactivación no ha llegado al teatro, afirma compañía finalista Premio Max

Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).- Gema Segura, directora y actriz de la compañía hispano-argentina Puja!, finalista de los premios Max 2016, afirma que las artes escénicas en España viven tiempos muy convulsos, pues no se apoya la producción y la creación, y avisa de que la reactivación económica no ha llegado al teatro.

Segura realiza esta consideración en una entrevista a Efe con motivo de su participación en el Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca de Puerto de la Cruz, donde escenificarán "Quixote", el espectáculo por el que Puja! es candidata al Premio Max de las Artes Escénicas como Mejor Espectáculo de Calle.

Para la directora teatral, ser candidatos a los premios Max, que en su vigésima edición se entregarán el 5 de junio en el Palau de les Arts de Valencia, significa "mucho", pues se trata del galardón más importante de España de las artes escénicas.

"Estar ahí, con toda la vida de arte de calle que hay en España, es un auténtico premio para nosotros. Hacemos producciones propias a pleno pulmón y es sin duda un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacemos", señala Segura.

La compañía se fundó en Argentina en 1998 con una técnica de ejecución que mezclaba circo y escalada y con el paso del tiempo se incorporó el teatro, rememora su directora, quien precisa que el nombre, "Puja", hace referencia "al último empujón que hace la parturienta para dar a luz".

Pero a los cuatro años de vida llegó el corralito a Argentina "y ya sabemos que en situaciones de crisis lo primero que se castiga es la cultura".

En Argentina el teatro de calle de España tenía mucho nombre gracias a compañías como La Fura "y por eso decidimos dar el primer paso aquí", detalla Gema Segura, que precisa que Puja! es una compañía que se nutre "de sí misma", pues no cuenta con subvenciones y por ello "en condiciones normales, nos da igual un país u otro".

Pero en España, advierte, se están viviendo "tiempos muy convulsos" para las artes porque "no hemos tenido políticos que apoyen a la producción y a la creación".

"Al final somos cuatro locos que decidimos subsistir pese a las dificultades. Incluso hoy en día estamos pidiendo que rebajen el IVA del 21 por ciento. Falta conciencia política, y el pueblo sí la pide", apostilla.

Añade la directora de Puja! que no se nota en las artes escénicas la recuperación de la crisis, que quizá sí esté llegando "algo" a la vida normal, a la sociedad, pero no al teatro.

"Hay que luchar mucho desde todos los frentes: despachos, productoras, festivales... No hay presupuestos que sean más o menos justos", considera.

En su opinión, hay muchos festivales que hacen auténticas obras de arte "casi de milagro, con muy poco dinero", y admite que programar a Puja! no es barato, porque la compañía trabaja con espectáculos de gran formato.