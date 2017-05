Quique Sánchez Flores: "Fuimos mejores, pero no marcamos"

Cornellà de Llobregat , 13 may .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha comentado después de la derrota contra el Valencia en Cornellà-El Prat que su equipo fue mejor, pero no fue capaz de marcar y ha dicho: "son de esos días en los que tienes seis y no las metes y el rival tiene una y hace gol".

El preparador madrileño, de todos modos, ha insistido en que no es un final amargo. "Es un final posible en el fútbol y cuentan las sensaciones más allá del resultado. Tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un buen partido en casa y hemos jugado contra un rival que se preparó para estar en Europa", ha mantenido.

Quique Sánchez Flores se ha mostrado satisfecho con el crecimiento competitivo del equipo a lo largo de la temporada. "Nuestro discurso es felicidad, alegría, crecimiento y fuerza y coraje de cara a la campaña que viene", ha insistido.

Por otra parte, el entrenador ha valorado los silbidos al centrocampista Jurado. "Respetamos el gusto del aficionado, pero como jugador Jurado nos ha dado mucho durante el curso y creo que ha dejado notas de calidad altísimas. Está por encima de estas circunstancias", ha aseverado.

El Espanyol encadena tres derrotas en casa, algo que no inquieta especialmente a Quique: "Hay que tener en cuenta la medida del rival. Atlético, Barcelona y Valencia son equipos que podrían estar entre los cuatro primeros. Creo que hemos competido muy bien. Ganamos partidos no mereciéndolos y perdimos otros como hoy".