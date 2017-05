Pepe no se podrá despedir jugando del Santiago Bernabéu

Madrid, 13 may (EFE).- Pepe, central portugués del Real Madrid, no se podrá despedir jugando del Santiago Bernabéu al no recuperarse de su lesión en las costillas y causar baja ante el Sevilla, como confirmó Zinedine Zidane, que no desveló el futuro de su jugador.

Después de diez temporadas en el Real Madrid y tras no llegar a un acuerdo para su renovación, Pepe está más cerca de marcharse a Inglaterra o Italia. El del Sevilla es el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu y habría sido su despedida en el caso de estar recuperado de su lesión

"Su trayectoria en este club ha sido tremenda, espectacular", aseguró Zidane en rueda de prensa. "Ha pasado diez años donde ha hecho cosas fantásticas y ahora no estoy hablando de lo que va a pasar el próximo año porque no puedo decir nada y me concentro en el partido de mañana, en el que no va a estar porque se resiente en la molestia en su costilla", desveló.

El técnico madridista explicó que Pepe "entrena" con el grupo "pero no está bien del todo para jugar". Zidane ha optado por aplazar su vuelta para apurar que pueda jugar alguno de los tres partidos que le restan al Real Madrid en la temporada tras el del Sevilla. "No queremos y no voy a arriesgar con él", sentenció.