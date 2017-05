Obradoiro quiere despedir la temporada con una victoria ante el Barcelona

Vigo, 13 may (EFE).- El Rio Natura Monbus Obradoiro tratará de dedicarle una victoria a su afición en su último partido de esta temporada, en el que recibirá en el Multiusos Fontes do Sar a un Barcelona que se juega ser cabeza de serie en el "play off" por el título.

Con la permanencia asegurada y sin opción de mejorar su clasificación, el conjunto que dirige Moncho Fernández únicamente se juega su orgullo y terminar con buenas sensaciones una campaña marcada por el sufrimiento y las continuas lesiones.

El técnico santiagués espera a un rival "con mucha rabia" por su última derrota ante el Iberostar Tenerife. El equipo de Georgios Bartzokas necesita ganar en Santiago y esperar un tropiezo del Unicaja en el derbi ante el Real Betis Energía Plus o del Iberostar Tenerife ante el ICL Manresa.

Me imagino que su última derrota les habrá hecho daño porque hace que pierdan puestos en la clasificación. Si ya de por sí son peligrosos, ahora llegarán enrabietados porque esta derrota les habrá pinchado el orgullo", declaró Fernández, quien espera una buena versión de los suyos.

"Queremos estar a la altura del partido, queremos ganar y competir. Cada vez que jugamos contra un equipo grande siempre digo lo mismo: el gran objetivo es llegar vivos al último cuarto, ser capaces de competir", indicó el preparador del Obradoiro, que cuenta con toda la plantilla para este partido.