Landa: "El Blockhaus puede ser buena etapa para mí"

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El español Mikel Landa (Sky), protagonista este sábado entre los favoritos del Giro con un ataque a 8 kilómetros de meta que fue reducido por el grupo principal, se mostró contento con el hecho de "probar sensaciones" y avisó de que la etapa de este domingo con final en el alto de Blockhaus puede ser buena para volverlo a intentar y tratar de ganar tiempo.

"Me sentía bien y vi que los otros equipos se estaban enfriando, así que pensé en aprovechar para intentarlo. No me salió bien, pero probé sensaciones y estoy contento", señaló el ciclista alavés, quien se dejó ver en el ascenso a Coppa del Formaro.

Según Landa, tercero en el Giro 2015 y colíder del Sky junto a Geraint Thomas, el objetivo de la etapa "era no perder tiempo", pero vio la oportunidad de atacar "y a veces hay que intentarlo".

"Me sirvió al menos para probar sensaciones. Estoy contento por haberlo intentado", dijo.

Ante la segunda llegada en alto este domingo en el Blockhaus, Landa se mostró optimista y dispuesto a volver a probar fuerzas.

"Mañana veremos qué pasa. Podría ser una buena etapa para mí y creo que lo podría volver a intentar y ganar algo de tiempo".