Guidetti: " No puedo dejar de pensar en lo que podría haber sido"

Vigo, 13 may (EFE).- El internacional sueco John Guidetti, futbolista del Celta de Vigo, señala, en una carta publicada en la red social Instragam, que las últimas 48 horas han sido "muy difíciles" para él por lo sucedido en el partido contra el Manchester United en Old Trafford, donde en el tiempo de descuento dispuso de una clara ocasión para meter a su equipo en la final de la Europa League.

"No puedo dejar de pensar en lo que podría haber sido... Pero así es el fútbol, unas veces se gana, otras se pierde", comenta el delantero, quien recuerda la expresión de que "el tiempo lo cura todo": "Esperemos que sea cierto".

Guidetti, que se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de Liga contra el Deportivo Alavés, asegura sentirse "orgulloso" del equipo, de la afición y del él mismo.

"Ha sido un gran viaje, no terminó como queríamos, pero dimos lo mejor de nosotros. "Todos lloramos, pero cuando las lágrimas se secan somos más fuertes. ¡Gracias por todo. This is afouteza. Hala Celta!", concluye el delantero del Celta.