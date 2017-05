Final liguera en la despedida del Bernabéu

(Actualiza la alineación del Sevilla tras la convocatoria facilitada después del entrenamiento vespertino)

Madrid/Sevilla, 13 may (EFE).- Real Madrid y Sevilla protagonizan una final liguera para el equipo de Zinedine Zidane en el último partido del curso en el estadio Santiago Bernabéu, donde no puede permitirse ningún desliz en el pulso por el título con el Barcelona, ante un rival que busca puntuar para sellar la cuarta plaza.

Tres jornadas para el final de LaLiga Santander para el Real Madrid, una más que su rival por el título por el partido aplazado de Balaídos, y la opción de ceder un empate. Son los números que maneja un equipo que recibe la última visita de la temporada en el Bernabéu, con la duda de la respuesta en lo físico al gran desgaste de la Liga de Campeones.

La vuelta de las semifinales en el Vicente Calderón. La intensidad de cada derbi ante el Atlético de Madrid y la tensión añadida de los goles rápidos encajados que obligaron la reacción para asegurar la presencia en la final de Cardiff, son detalles que maneja Zinedine Zidane antes de recibir al Sevilla.

Medita el técnico francés introducir algún retoque en su equipo, en esta ocasión sin rotaciones masivas. No se podrá cumplir la vuelta de Pepe y su despedida jugando en el Santiago Bernabéu. Sigue con molestias en las costillas por su lesión y no superó la última prueba en el último entrenamiento. Causa baja junto a Dani Carvajal y Gareth Bale.

La incógnita hasta último momento será Raphael Varane. Acaba cada encuentro con molestias musculares y Zidane debe decidir si es titular o lo reserva para Balaídos el miércoles. Si juega el francés junto a Sergio Ramos, Nacho podría caer al lateral derecho por Danilo. Si es reservado, el brasileño que dejó malas sensaciones en el Calderón, seguiría de inicio.

El buen final de temporada de James Rodríguez apunta a que le impulsan a la titularidad frente al Sevilla para el descanso de Isco Alarcón, que dio un recital con gran desgaste físico ante el Atlético. Álvaro Morata también pelea por un puesto en el once si Karim Benzema, héroe tras su brillante acción en el Calderón, recibe descanso.

Mientras, el Sevilla acude al Bernabéu después de que en la pasada jornada, pese al empate en casa frente a la Real Sociedad, se le aclarara algo más el panorama para asegurarse la cuarta plaza y disputar este verano la previa a la fase de grupos de la Liga de Campeones. El punto sumado más las derrotas del Villarreal y el Athletic Club, dejan al equipo del argentino Jorge Sampaoli a un punto de hacer matemática esa clasificación.

Virtualmente pueden acceder a la tercera posición que ocupa el Atlético de Madrid, a cinco puntos de los sevillistas, pero esa pelea ya la tienen olvidada y más si para ello necesitan los seis puntos aún en juego y que los colchoneros no sumen ninguno.

Con el último partido de liga en la recámara, en el que el Sevilla recibe en el Sánchez Pizjuán al ya descendido Osasuna, los de Sampaoli saben que se miden a un rival lanzado y que ellos han perdido gas en la segunda vuelta y no parece el momento propicio para dar la sorpresa ante un Real Madrid, con el que ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones desde el pasado verano -Supercopa de Europa, Liga y Copa del Rey-, partidos todos bastantes igualados.

Solo el de la ida de la Copa disputado en el Bernabéu tuvo un resultado muy escorado hacia un equipo, el 3-0 con el que el Real Madrid se fue al descanso y con el que acabó el partido. Para el domingo, el equipo recupera al mediapunta argentino Joaquín 'Tucu' Correa, que ya cumplió su partido de sanción por acumulación de amonestaciones, por lo que es probable que sea titular en un tramo de la temporada en el que ha tomado protagonismo.

Por contra, el extremo Pablo Sarabia no jugará en Madrid al estar sancionado por acumulación de amonestaciones. En el capítulo de lesionados, el lateral Sergio Escudero y el extremo Víctor Machín 'Vitolo' han estado renqueantes esta semana pero se han ejercitado en las últimas sesiones, aunque el defensa no está al cien por cien y no ha sido incluido en la convocatoria.

El lateral brasileño Mariano Ferreira, de baja ya varios partidos por un problema de rodilla, y los centrocampistas Vicente Iborra, Samir Nasri y Ganso y el central Adil Rami, también con mermas físicas, son otros de los que no están para el partido.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; James, Cristiano Ronaldo y Benzema.

Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Nico Pareja, Carriço, Lenglet; N'Zonzi, Kranevitter; Correa, Franco Vázquez, Vitolo; y Ben Yedder.

Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Real Madrid (2º, 84 puntos), Sevilla (4º, 69 puntos).

La clave: la entereza física de los jugadores del Real Madrid para encarar otro duelo de alta intensidad después del desgaste de la semifinal de Liga de Campeones en un durísimo partido en el Vicente Calderón.

El dato: el Real Madrid superará el récord del Bayern Múnich de 61 partidos marcando si logra un gol.

La frase: Zidane: "Tenemos más posibilidades que nunca de doblete"

El entorno: el Santiago Bernabéu presentará una gran entrada con la afición madridista celebrando el pase a la final de la Liga de Campeones y lanzada en el ánimo a su equipo en el último partido de local del curso.

-----------------------------------------------------------------