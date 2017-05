"El falso llano", poemario de desamor escrito en Toledo que rescató al autor

Toledo, 13 may (EFE).- "El falso llano" es el poemario de desamor escrito en Toledo que rescató a su autor, Óscar Aguado, quien admite que el libro, compuesto por 50 poemas cortos, es una metáfora de una pendiente de Toledo que, al igual que el desamor, cuesta subir o superar pero saliendo adelante te ayuda a seguir con la vida.

En una entrevista con Efe, Aguado ha indicado que se trasladó a vivir a Toledo para superar un desengaño amoroso y que fue esta ciudad la que le ayudó a seguir adelante.

Este poeta, que actualmente reside en Madrid, ha asegurado que viene bien ese momento de sufrimiento y de dolor, y que es bueno enfrentarse a él y seguir adelante.

Aguado tardó unos seis meses en escribir este libro, el tiempo que estuvo en Toledo, una ciudad "preciosa", que le parece una de las "más bonitas" de España y con gente "muy agradable". Ha recalcado que la escritura le ha ayudado a superar "todo".

"Me gustan mucho las calles de Toledo, me perdía bastante porque no tengo sentido de la orientación y es una ciudad muy complicada y seguía desorientado hasta los últimos días", ha apuntado el poeta, quien ha declarado que el desamor inspira más que el amor porque cuando pierdes algo escribes sobre ello mientras que cuando estás feliz sueles escribir acerca de otras cosas.

"Saco la tristeza cuando la tengo", ha reflexionado Aguado al tiempo que ha manifestado que la vida tiene un poco de ambas cosas (tristeza y alegría) y está "bien" que lo tenga porque él no cree en mensajes puramente "optimistas o pesimistas".

El autor ha señalado que "El falso llano" es un libro "honesto", en el que ha intentado poner lo mejor de él y del que se siente "orgulloso" como todos los que ha escrito, por lo que no le da "vergüenza" volver a leerlos al paso de los años.

"Tengo las ideas claras, no estoy con las ganas de triunfar, ya sé un poco lo que es la poesía y todo lo que está alrededor de esto", ha señalado este autor que busca "otro tipo de cosas", como en su penúltimo libro -"Un mundo para un hombre de hojalata"- en el que hay humor, política y sociedad.

Ahora está escribiendo un libro de música y se encuentra "a gusto" con lo que escribe, ha apuntado, porque considera que no tiene que intentar demostrar cosas.

Óscar Aguado participó hace dos años en el festival Voix Vives de poesía de Toledo y quizá acuda también este año (septiembre) con la editorial Gato Encerrado, que ha editado "El falso llano".

De momento, ha presentado su último libro en Madrid (en el bar Aleatorio) y la semana que viene lo hará en la Plaza de Zocodover de Toledo.

Le gusta leer al poeta peruano César Vallejo, su película favorita es "Léolo", del cineasta canadiense Jean-Claude Lauzon, le apasiona la música y se inspira en el humor.