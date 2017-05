España pierde sus tres primeros partidos en el torneo de París

Redacción deportes, 13 may (EFE).- La selección española de rugby 7 perdió este sábado sus tres partidos de la primera jornada del torneo de París, penúltima etapa de las Series Mundiales, en el que participa como selección invitada, y deberá disputar el domingo el trofeo de consolación al haber quedado última de su grupo.

El debut de España en el estadio Jean Bouin fue contra la poderosa Inglaterra, que cuenta con media docena de los subcampeones olímpicos en Río y que es una de las dos selecciones que aún puede impedir el triunfo final de Sudáfrica en la clasificación general.

La cabeza de serie del grupo C no dio opción a los españoles, que perdían por 19-0 al descanso pese a algunas acciones meritorias en el inicio, como la ruptura de Carter que no pudo culminar Fontes por falta de velocidad terminal en lo que hubiese sido el ensayo del empate.

Inglaterra se adelantó a los tres minutos por medio de Tom Bowen y aseguró su triunfo gracias a un contragolpe de ochenta metros de Dan Bibby, que anotó el segundo ensayo y sirvió el tercero a Norton para que el máximo anotador de la historia de las Series Mundiales posase el oval ya 250 veces en su carrera.

Los españoles volvieron a intentar algunas acciones de ataque en la segunda mitad, sobre todo por medio de Hugo Alonso, quien murió con el balón a cinco metros de la línea de ensayo británica, pero Inglaterra redondeó el marcador (31-0) en los minutos finales con un doblete del debutante Callum Sirker.

En su segundo partido, España rivalizó con Kenia hasta el descanso (12-7) tras una primera parte muy vistosa en la que Amonde adelantó a los africanos mediante una incursión por el centro, Pablo Fontes empató al culminar una larga jugada de ataque pero Odhiambo puso por delante a los kenianos sobre la bocina.

Ombachi ensanchó la diferencia en la primera acción de un segundo tiempo en el que se impuso el poderío físico de Kenia pero en el que Jaike Carter todavía halló fuerzas para anotar un segundo ensayo hispano antes de que Agero pusiese en las tablas el 26-14 final.

En la tercera cita, Francia, la anfitriona, controló en defensa a los españoles durante los primeros cinco minutos, hasta que su medio de apertura, Jean-Pascal Barraque, marcó las primeras diferencias con dos acciones personales que terminaron entre palos, la segunda tras darse un preciso autopase con el pie.

Los franceses quisieron asegurarse su pase a cuartos mejorando su diferencia de puntos en la segunda parte, ante una España muy fatigada que se limitó a defender sin evitar que dos nuevos ensayos de Pierre Popelin y otro de Alexis Palisson llevasen el tanteo hasta un rotundo 33-0.