Mel: "Dejar todo para más tarde es complicarnos la vida"

La Coruña, 13 may (EFE).- Pepe Mel, entrenador del Deportivo, ha abogado por cerrar la permanencia en LaLiga Santander este domingo ante el Villarreal porque aplazarlo por tercera jornada consecutiva sería complicarse "la vida", ya que, aunque seguiría dependiendo de sí mismo, se la tendría que jugar ante la UD Las Palmas en el último partido del curso.

El Deportivo se salvará matemáticamente esta jornada si gana; si empata y el Leganés puntúa; o si el Sporting no se impone en su visita al Eibar en Ipurua; pero en las dos últimas jornadas ha alargado la tortura al no haber sido capaz de imponerse al Atlético Osasuna (2-2) ni al Espanyol (1-2).

"Nos lo tenemos que tomar como un partido definitivo. También nos lo tomamos así en el partido pasado (Espanyol), pero el devenir del encuentro fue difícil y extraño. Me gustó la segunda mitad y espero que sea el empiece de mañana. Dejar todo para más tarde es complicarnos la vida. Debemos dar lo mejor de nosotros", comentó en rueda de prensa.

Mel afirmó que la plantilla no estará pendiente de lo que pase en el Eibar-Sporting, sino en sacar adelante el partido ante el Villarreal.

"Dependemos de nosotros solos. ¿Para qué pensar en lo otro? Eso merma la capacidad, Nos debe importar poco lo que pasa en otros lados. Ojalá no tengamos que preguntar por Ipurua al final del partido. Me molestaría que alguien se preocupe por eso porque depende de nosotros, depende de lo que hagan el cuerpo técnico y los futbolistas", dijo.

El técnico hizo hincapié en la necesidad de alejarse del pesimismo que se respira en el ambiente para conseguir el objetivo de la permanencia.

"El pesimismo se contagia con una velocidad tremenda, sin embargo el optimismo cuesta un poquito más. Eso no nos ha beneficiado nada, pero la gente reacciona a lo que ve y por tanto no podemos poner ninguna pega. Hace semanas que el optimismo se fue de aquí y eso no tiene nada de positivo", comentó.

Del Villarreal, que defiende su puesto europeo en la clasificación, explicó que "se está jugando muchas cosas desde que empezó la pretemporada".

"Tuvo que jugar la previa de la 'Champions' ante el Mónaco, un equipo muy fuerte ante el que compitió bien, lleva compitiendo desde entonces y eso le ha generado buena dinámica que le ha situado arriba. Lleva años haciéndolo bien y no nos sorprende a nadie. Pero fuera quien fuera el rival y el sitio tenemos una prueba de fuego que solo depende de nosotros", matizó.

Además, insistió en que sus futbolistas tienen que "creer a muerte" en la permanencia y consideró que con un "punto" será suficiente para amarrarla, por lo que descarta un triple empate con el Sporting y el Leganés a 33 puntos.

"Estoy seguro que con un punto llega, pero tenemos que ganar tres. Otra mentalidad es muy pobre y todo lo que no sea afrontar el partido a por tres puntos no vale", sentenció.