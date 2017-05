Cifuentes y la delegada del Gobierno condenan el asesinato machista en Madrid

Madrid, 13 may (EFE).- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y la delegada del Gobierno en esta comunidad, Concepción Dancausa, han condenado hoy el caso de violencia machista ocurrido anoche en el distrito de Usera donde una mujer fue apuñalada mortalmente por su pareja.

En su cuenta de la red social Twitter, Cifuentes ha lamentado que haya "otra mujer asesinada en Madrid por su pareja" y ha dicho que la Comunidad que preside "perseguirá" este "crimen machista" en los tribunales.

La personación como acusación popular en los procedimientos judiciales derivados de muerte o lesiones graves de víctimas de violencia de género es una de las medidas de la estrategia sobre este tema puesta en marcha por la Comunidad para el periodo 2016-2021.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha expresado también a través de Twitter su "condena y repulsa más absoluta por el presunto nuevo caso de violencia de género" en la región.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha escrito: "El machismo mata, ay de quien lo banalice. Otra mujer asesinada, esta vez en Usera. Nos queremos vivas".

Todos los portavoces municipales han expresado su pesar por este crimen.

Desde el PP, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado su "apoyo y cariño a los familiares y amigos de la joven asesinada" y ha instado a "acabar ya con esta lacra social".

La portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, ha indicado que Madrid está en fiestas por san Isidro "pero de luto por el cruel asesinato de una mujer joven en Usera" y ha transmitido igualmente su "cariño para su familia y amigos".

"Algo falla cuando no hemos llegado a protegerla. Si esto no nos une no sé qué puede hacerlo", ha escrito en Twitter la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha comentado: "Otra mujer asesinada por el patriarcado y aquí en Madrid. Que se entere el gobierno del PP que nos ignora".